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8400 Series Dampfbügelstation

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Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips 8400 series Pressurised steam generator

  • PDF Datei, 18.5 MB
  • 13 March 2026

Leistungsstark und dennoch überraschend praktisch - dieses Bügelsystem erzeugt kontinuierlichen Dampf mit hohem Druck. Den großen abnehmbaren Wassertank kannst du jederzeit und überall nachfüllen, was das Bügeln schnell und einfach macht.

  • PDF Datei
  • 29 March 2026

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