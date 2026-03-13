Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Support
GC8420/02
Eingestellt
User Manual Philips 8400 series Pressurised steam generator
Leistungsstark und dennoch überraschend praktisch - dieses Bügelsystem erzeugt kontinuierlichen Dampf mit hohem Druck. Den großen abnehmbaren Wassertank kannst du jederzeit und überall nachfüllen, was das Bügeln schnell und einfach macht.
Die blaue Anzeige der Philips Dampfbügelstation blinkt
Die Philips Dampfbügelstation funktioniert nicht mehr
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Mein Philips Bügelsystem verursacht einen Stromausfall.
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Die Calc-Clean-Anzeige am Dampfbügeleisen blinkt weiterhin