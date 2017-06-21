ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron

Eingestellt

PerfectCare VivaDampfbügelstation

GC7035/20

2.9

| (51) Bewertungen

1 Auszeichnung

Schnelleres Bügeln mit 2x mehr Dampf*

Die Philips Dampfbügelstation ermöglicht schnelles und einfaches Bügeln. Bügeln Sie Ihre Kleidung ohne Temperatureinstellung dank der revolutionären Optimal TEMP-Technologie.

Alle Vorteile anzeigen

keine Temperatureinstellung erforderlich

Schnelleres Bügeln mit 2x mehr Dampf*

  • Max. 5 Bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von bis zu 210 g

  • Wasserbehälter mit 1,7 l

  • Kompaktes Design

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Erlebe ultraschnelles Bügeln mit revolutionärer Technologie. Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß entfernt selbst hartnäckige Falten, und festere Stoffe werden einfach und schnell geglättet. Außerdem kann ein zusätzlicher Dampfstoß abgegeben werden, der sich perfekt zum vertikalen Dampfglätten oder für hartnäckige Falten eignet.

Egal ob Jeans oder Seide – kein Ändern der Temperatureinstellung erforderlich

Egal ob Jeans oder Seide – kein Ändern der Temperatureinstellung erforderlich

Mit der OptimalTEMP Technologie verschwendest du keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügele Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne dir Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und starkem, gleichmäßigem Dampfausstoß macht das Bügeln für dich angenehmer als je zuvor.

Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden

Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden

Die innovative OptimalTEMP Technologie garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Damit kannst du die heiße Bügelsohle während des Bügelns einfach auf dem Bügelbrettbezug stehen lassen, ohne dass etwas beschädigt wird. So schonst du auch deine Handgelenke, da du das Bügeleisen nicht mehr so oft vom Aufheizsockel heben und zurückstellen musst.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Bild von VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.9

von 5

51

Bewertungen

21/06/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Handliches, sehr Benutzer freundliches Gerät, extrem praktisch

Dieses Gerät ist sehr zu empfehlen, da es nach Erhalt sofort losgehen kann. Extrem Benutzer freundlich, auch für den schnellen Alltag und nicht " extrem" Bügler wärmstens zu empfehlen. Es brennt wirklich nichts an, ich muss nichts Nachreglen, die Temperatur stellt sich automatisch ein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die Wäsche sieht nach dem Bügeln deutlich glatter aus, als mit einem gewöhnlichen Dampf Bügeleisen gebügelt! Auch das "Abdampfen" von nicht bügel fähiger Wäsche, wie zum Beispiel jackets klappt tadellos und komplikationsfrei!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation verfasst

21/06/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Handliches, sehr Benutzer freundliches Gerät, extrem praktisch

Dieses Gerät ist sehr zu empfehlen, da es nach Erhalt sofort losgehen kann. Extrem Benutzer freundlich, auch für den schnellen Alltag und nicht " extrem" Bügler wärmstens zu empfehlen. Es brennt wirklich nichts an, ich muss nichts Nachreglen, die Temperatur stellt sich automatisch ein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die Wäsche sieht nach dem Bügeln deutlich glatter aus, als mit einem gewöhnlichen Dampf Bügeleisen gebügelt! Auch das "Abdampfen" von nicht bügel fähiger Wäsche, wie zum Beispiel jackets klappt tadellos und komplikationsfrei!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation verfasst

20/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Very good

This is the first time I bought stream iron it is so good I my children's love it and I love it

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen EasySpeed