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Eingestellt
GC7035/20
Schnelleres Bügeln mit 2x mehr Dampf*
Die Philips Dampfbügelstation ermöglicht schnelles und einfaches Bügeln. Bügeln Sie Ihre Kleidung ohne Temperatureinstellung dank der revolutionären Optimal TEMP-Technologie.
Max. 5 Bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 210 g
Wasserbehälter mit 1,7 l
Kompaktes Design
Erlebe ultraschnelles Bügeln mit revolutionärer Technologie. Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß entfernt selbst hartnäckige Falten, und festere Stoffe werden einfach und schnell geglättet. Außerdem kann ein zusätzlicher Dampfstoß abgegeben werden, der sich perfekt zum vertikalen Dampfglätten oder für hartnäckige Falten eignet.
Mit der OptimalTEMP Technologie verschwendest du keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügele Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne dir Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und starkem, gleichmäßigem Dampfausstoß macht das Bügeln für dich angenehmer als je zuvor.
Die innovative OptimalTEMP Technologie garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Damit kannst du die heiße Bügelsohle während des Bügelns einfach auf dem Bügelbrettbezug stehen lassen, ohne dass etwas beschädigt wird. So schonst du auch deine Handgelenke, da du das Bügeleisen nicht mehr so oft vom Aufheizsockel heben und zurückstellen musst.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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Auszeichnungen
2.9
von 5
51
Bewertungen
Myngan
21/06/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Handliches, sehr Benutzer freundliches Gerät, extrem praktisch
Dieses Gerät ist sehr zu empfehlen, da es nach Erhalt sofort losgehen kann. Extrem Benutzer freundlich, auch für den schnellen Alltag und nicht " extrem" Bügler wärmstens zu empfehlen. Es brennt wirklich nichts an, ich muss nichts Nachreglen, die Temperatur stellt sich automatisch ein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die Wäsche sieht nach dem Bügeln deutlich glatter aus, als mit einem gewöhnlichen Dampf Bügeleisen gebügelt! Auch das "Abdampfen" von nicht bügel fähiger Wäsche, wie zum Beispiel jackets klappt tadellos und komplikationsfrei!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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elclaus
21/06/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Handliches, sehr Benutzer freundliches Gerät, extrem praktisch
Dieses Gerät ist sehr zu empfehlen, da es nach Erhalt sofort losgehen kann. Extrem Benutzer freundlich, auch für den schnellen Alltag und nicht " extrem" Bügler wärmstens zu empfehlen. Es brennt wirklich nichts an, ich muss nichts Nachreglen, die Temperatur stellt sich automatisch ein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die Wäsche sieht nach dem Bügeln deutlich glatter aus, als mit einem gewöhnlichen Dampf Bügeleisen gebügelt! Auch das "Abdampfen" von nicht bügel fähiger Wäsche, wie zum Beispiel jackets klappt tadellos und komplikationsfrei!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation verfasst
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barmycat
20/09/2017
United Kingdom
Very good
This is the first time I bought stream iron it is so good I my children's love it and I love it
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen EasySpeed