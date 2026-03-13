Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Support
GC7035/20
Eingestellt
Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Philips Bügeleisen bei Pausen auf dem Bügelbrett lassen?
Wie entkalke ich meine Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich die Bügelsohle meiner Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich den Wasserbehälter meiner Philips Dampfbügelstation?
Mein Bügelbrett ist nass und auf dem Boden sind Wasserflecken
Die blaue Anzeige der Philips Dampfbügelstation blinkt
Die Philips Dampfbügelstation funktioniert nicht mehr
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Der Dampfstoß der Philips Dampfbügelstation funktioniert nicht
Meine Philips Dampfbügelstation glättet während des vertikalen Dampfbügelns keine Falten
Meine Philips Dampfbügelstation heizt nicht mehr auf
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Mein Philips Bügelsystem verursacht einen Stromausfall.
Philips Dampfbügeleisen gibt beim Aufheizen Rauch aus
Die Philips Dampfbügelstation erzeugt keinen Dampf
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Die Bereitschaftsanzeige des Philips Dampfbügeleisens blinkt
Die Calc-Clean-Anzeige am Dampfbügeleisen blinkt weiterhin