    Natural Response Babyfläschchen Banner
    Philips Avent Natural Response

    Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys

    Die von Müttern weltweit empfohlene Marke¹

    Unser bestes Produkt, um deinem Baby einen guten Start zu ermöglichen

    Unterstützt den Trinkrhythmus des Babys, genau so wie die Brust

    Alternatives Produktfoto Produktdetailfoto

    Natural Response

    Passt sich an den natürlichen Rhythmus deines Babys an

    Dein Baby trinkt, schluckt und atmet ganz nach seinem natürlichen Rhythmus, wie an der Brust

    Brustähnlicher Sauger

    Alles im Fluss

    Unsere Sauger sind so konzipiert, dass entsprechend der Entwicklungsphase deines Babys die richtige Menge Milch durchfließen kann – vom langsamen bis schnellen Nahrungsfluss

    Erste Schritte

    Lasse deinem Baby Zeit für die Umgewöhnung

    Unsere neuen Natural Response Babyfläschchen sind anders als Babyfläschchen mit ungehindertem Nahrungsfluss. Genau wie beim Stillen klappt es vielleicht nicht gleich beim ersten Mal perfekt. Das ist ganz natürlich.

    Philips Avent MCC Baby bottles and nipples SCY903 SCD83 Natural bottle with Response nipples 9oz/260ml Lifestyle shoot 2021 Q2 Feature Image

    Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt.

    Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt. Wenn es also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch die Milch.

    Philips Avent MCC Baby bottles and nipples SCY900 SCY903 SCD83 Natural bottle with Response nipples 4oz/125ml Natural latch on Feature Image

    Naturnahes Trinken mit einem brustähnlichen Sauger

    Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

    Philips Avent Healthcare Professional Baby bottles and nipples SCY903 SCD83 Natural bottle with Response nipples 9oz/260ml Lifestyle shoot 2021 Q2 Product in use photograph

    Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

    Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.

    Feature Image

    Entwickelt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren.

    Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.

    Feature Image

    Das tropfsichere Design des Saugers verhindert, dass dein Baby sich verschluckt

    Unser neuer, tropffreier Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt und ermöglicht so einen reibungslosen Wechsel zwischen Brust und Flasche.

    Orientieren Sie sich an Ihrem Baby

    6 Sauger-Durchflussraten für unterschiedliche Saugstärken

    Wir empfehlen mit dem Sauger zu beginnen, der mit dem Fläschchen geliefert wird. Wenn dein Baby stark saugt, haben wir Sauger mit geringerer Durchflussrate für eine angenehmere Fütterung. Babys, die sanfter saugen, können eine höhere Durchflussrate ausprobieren.

    Unser Sauger ist mit verschiedenen Durchflussraten erhältlich

    Unser Sauger ist mit verschiedenen Durchflussraten erhältlich

    Wir haben kürzlich die Nahrungsflussnavigation für unsere Flaschen auf unseren Verpackungen aktualisiert, damit du noch einfacher die richtige Durchflussrate für dein Baby finden kannst.

    video banner

    Durchflussrate

    So wählst du den richtigen Sauger aus

    Dein Baby trinkt mit seinem eigenen Rhythmus. Folge seinen Hinweisen, um den Sauger mit geeigneter Durchflussrate zu finden

    Bewertungen

    Du hast noch Fragen? Lese unsere FAQs.

    Welche Vorteile hat der Natural Response Sauger?

    Wie unterscheidet sich mein Natural oder Anti-colic-Sauger von dem Natural Response Sauger?

    Wie erleichtert der Natural Response-Sauger den Wechsel beim Stillen?

    Was sind die Vorteile des neuen Natural Response-Saugers?

    Welcher Natural Response-Sauger eignet sich für mein Baby am besten?

    Kann ich die Natural Response Sauger mit den original Natural Flaschen verwenden?

    Warum lehnt mein Baby den Natural Response Sauger ab?

    Wie unterscheidet sich der Natural Response-Sauger vom original Natural-Sauger?

    Wie bereite ich Philips Avent Flaschen und Sauger für den ersten Gebrauch zu?

    Sind Philips AVENT Flaschen für den Gefrierschrank geeignet?

    Warum gibt es keine Altersangabe auf den Verpackungen der Natural Response Sauger?

    Wie kann ich die Unterschiede zwischen Natural und Natural Response Saugern erkennen?

    Kann ich mit dem Natural Response Sauger meinem Baby dickflüssige Nahrung füttern?

    Woher weiß ich, wann ich den Natural Response-Sauger austauschen muss?

    So verwenden Sie das AirFree Ventil mit der Avent Natural Response-Flasche

    Kann ich den Natural Response-Sauger ohne AirFree Ventil verwenden?

    Wie setze ich die Natural Response-Flasche und den Sauger zusammen?

    Kann meine Philips Avent Flasche in der Mikrowelle aufwärmen?

    Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?

    Wie genau ist die Skala auf meiner Philips Avent Flasche?

    Sind meine Philips Avent Produkte für die Flaschenernährung miteinander kompatibel?

    Ist dieses Produkt recycelbar?

    Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?

    Natural Response
    Natural Response

    Erhältlich in

    Haftungsausschluss

    ¹ Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.

    Haftungsausschluss

    * 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011

