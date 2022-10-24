Paced feeding: Eine 4-Schritte-Anleitung
Dein Baby trinkt, schluckt und atmet ganz nach seinem natürlichen Rhythmus, wie an der Brust
Unsere Sauger sind so konzipiert, dass entsprechend der Entwicklungsphase deines Babys die richtige Menge Milch durchfließen kann – vom langsamen bis schnellen Nahrungsfluss
Unsere neuen Natural Response Babyfläschchen sind anders als Babyfläschchen mit ungehindertem Nahrungsfluss. Genau wie beim Stillen klappt es vielleicht nicht gleich beim ersten Mal perfekt. Das ist ganz natürlich.
Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt. Wenn es also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch die Milch.
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.
Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.
Unser neuer, tropffreier Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt und ermöglicht so einen reibungslosen Wechsel zwischen Brust und Flasche.
