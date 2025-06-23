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Wie schneide ich mein Haar mit einem Philips Haarschneider oder Groomer?

Die Philips Haarschneider eignen sich ideal zum Schneiden Ihrer eigenen Haare oder der Haare von Freunden oder Familienmitgliedern. In diesem Artikel erhalten Sie Informationen zum Schneiden Ihrer eigenen Haare sowie einige praktische Tipps.

Hinweis: Einige Philips Multigroomer verfügen über Aufsätze zum Schneiden von Kopfhaar. Die Informationen in diesem Artikel gelten auch für Multigroomer. Sie müssen die Hinweise jedoch möglicherweise an Ihr Gerät anpassen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: MG3920/15 , MG3915/15 , MG3946/15 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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