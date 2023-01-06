Was bedeuten die Symbole auf meinem Philips Groomer?

Einige Philips Groomer werden mit Einwegbatterien betrieben. Bevor Sie versuchen, die Batterien für Ihren Groomer einzusetzen oder zu entfernen, vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände und das Gerät trocken sind.



Das Batteriefach befindet sich im Handstück. Zum Austauschen der Batterien kann das Batteriefach einfach geöffnet werden, indem die Symbole wie unten beschrieben ausgerichtet werden.



1. Um die Batteriefachabdeckung zu entfernen, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis die Einstellung (V) auf die Anzeige "Entsperrt" (Ʌ) (Abb. 4) zeigt.

2. Ziehen Sie die Batteriefachabdeckung vom Handstück ab (Abb. 5).

3. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein (Abb. 6). Achten Sie darauf, dass die Plus- und Minus-Pole jeweils in die richtige Richtung weisen.

4. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf das Handstück (Abb. 7).

5. Drehen Sie die Batteriefachabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis die Einstellung (V) auf die Anzeige "Verriegelt“ (I) (Abb. 8) zeigt.

