Was bedeuten die Symbole auf meinem Philips Groomer?

Die meisten Haarschneider und Langhaarschneider von Philips verfügen über Ladekontrollanzeigen und -leuchten, um anzuzeigen, wann das Gerät aufgeladen werden muss und vollständig aufgeladen ist. Je nach Gerät können die Ladekontrollanzeige auf verschiedene Weise angezeigt werden, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Einige Pflegegeräte haben keine Ladekontrollanzeige. Überprüfen Sie in diesem Fall das Ladegerät des Geräts, um festzustellen, ob eine Anzeige leuchtet. Diese Anzeige leuchtet auf, wenn das Ladegerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Beachten Sie bei diesen Produkten die in der Bedienungsanleitung angegebene Ladezeit.