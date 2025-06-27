Waschen und trocknen Sie Bart und Gesicht. Wenn Ihr Bartschneider oder Multigroom mit mehreren aufsteckbaren Bartkämmen ausgestattet ist, können Sie diese verwenden, um Ihre gewünschte Haarlänge zu erzielen. Die Zahlen auf den Kämmen geben die Länge der verbleibenden Haare nach dem Trimmen an. Stecken Sie den entsprechenden Kammaufsatz einfach auf das Gerät auf und beginnen Sie mit dem Trimmen. Wenn Ihr Gerät über einen verstellbaren Kamm verfügt, stellen Sie zuerst die richtige Länge ein.

Wenn Sie jedoch das erste Mal trimmen, können Sie zunächst den Kammaufsatz mit der maximalen oder der höchsten Schnittlängeneinstellung verwenden, um sich mit dem Produkt vertraut zu machen.