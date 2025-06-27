Suchbegriffe

    Veröffentlicht am 27. Juni 2025

    Befolgen Sie die folgenden Tipps, um Ihren Bart mit Ihrem Philips Bartschneider oder Groomer sauber, effizient und effektiv zu trimmen. 

    Schritt 1: Den Vollbart trimmen

    Waschen und trocknen Sie Bart und Gesicht. Wenn Ihr Bartschneider oder Multigroom mit mehreren aufsteckbaren Bartkämmen ausgestattet ist, können Sie diese verwenden, um Ihre gewünschte Haarlänge zu erzielen. Die Zahlen auf den Kämmen geben die Länge der verbleibenden Haare nach dem Trimmen an. Stecken Sie den entsprechenden Kammaufsatz einfach auf das Gerät auf und beginnen Sie mit dem Trimmen. Wenn Ihr Gerät über einen verstellbaren Kamm verfügt, stellen Sie zuerst die richtige Länge ein.

    Wenn Ihr Produkt mit einem aufsteckbaren Hautschutzkamm ausgestattet ist, kann dieser zum Schutz der Haut bei einem besonders kurzen Schnitt beitragen. Der Hautschutzkamm wurde entwickelt, um für einen angenehmen, sauberen Look zu sorgen und gleichzeitig die Haut zu schützen. Der Kammaufsatz führt die Haut von der Schnittkante weg und sorgt so für eine gründliche und sanfte Rasur.

    Wenn Sie jedoch das erste Mal trimmen, können Sie zunächst den Kammaufsatz mit der maximalen oder der höchsten Schnittlängeneinstellung verwenden, um sich mit dem Produkt vertraut zu machen.

    Gehen Sie gegen die Haarwuchsrichtung, um überstehende Haarmengen zu entfernen. Wiederholen Sie den Vorgang mit kürzeren Einstellungen, bis Sie mit der Länge zufrieden sind.
     

    Schritt 2: Halspartie definieren

    Für die perfekten Bartlinien am Hals legen Sie einen Finger horizontal knapp über Ihren Kehlkopf und trimmen einen vertikalen Streifen unter dieser Linie. Arbeiten Sie sich nach außen auf einer Seite der Kieferpartie, arbeiten Sie sich zurück in die Mitte und dann zur anderen Seite. Lassen Sie diesen Schritt nur dann aus, wenn Sie einen Stoppelbart bevorzugen. Beim Trimmen eines Vollbarts ist der Halsansatz wichtig. 
     

    Schritt 3: Beenden Sie den Bartschnitt mit einer Rasur

    Rasieren Sie die getrimmten Haare unterhalb Ihren neuen Bartlinien am Hals. Sie können diese Haare mit einem Philips Elektrorasierer, einem Trimmer ohne Kammaufsatz oder einem manuellen Rasierer entfernen. Wenn Ihr Produkt mit einem aufsteckbaren Hautschutzkamm ausgestattet ist, kann dieser zum Schutz der Haut bei einem besonders kurzen Schnitt beitragen. Legen Sie bei der Verwendung des Trimmers oder Hautschutzkamms die flache Seite der Schneideeinheit auf Ihre Haut und bewegen Sie sie entgegen der Haarwuchsrichtung, um das Haar direkt über der Haut zu schneiden.

    Schritt 4: Legen Sie Ihre Wangenpartie fest

    Wenn Sie mit einem natürlichen Bart an der Wangenpartie glücklich sind, lassen Sie es, wie es ist. Für einen kantigeren Look, wählen Sie eine gerade oder leicht abgerundete Linie auf der Unterseite Ihrer Koteletten. Sie können Ihre Wangenpartie formen, indem Sie die Schneideeinheit senkrecht zur Haut halten und sie mit leichtem Druck nach oben oder unten bewegen. Je niedriger Ihre Wangenpartie, desto länger erscheint Ihr Gesicht optisch.
     

    Schritt 5: Formen Sie Ihren Schnurrbart

    Sie können Ihren Schnurrbart auf die gleiche Länge wie Ihren Bart kürzen oder etwas länger lassen, um ihn mehr zu akzentuieren. Für eine schöne, saubere Linie um den Mund, schließen Sie den Mund und lächeln. Halten Sie Ihren Schnurrbart sauber, und trimmen Sie den unteren Teil (ohne den Kammaufsatz), um eine 1 mm saubere Linie über Ihren Lippen zu erzielen (optional).
     

