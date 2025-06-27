Abwaschbare Groomer sind mit einem Wasserhahn auf der Rückseite des Handstücks oder in der Bedienungsanleitung gekennzeichnet.

Abwaschbare Groomer mit einem Wasserhahnsymbol können mit Wasser gereinigt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie ihn zum Haareschneiden oder Trimmen in der Dusche oder in der Badewanne verwenden können.

Um diese Geräte zu reinigen, entfernen Sie die Aufsätze und Schneideeinheit und reinigen Sie den Bereich mit Wasser. Verwenden Sie keine Seifenlaugen oder Reinigungsmittel, da dies das Schutzfett des Schneidemoduls entfernen und dessen Leistung beeinträchtigen kann. Waschen und trocknen Sie die Aufsätze separat, bevor Sie sie wieder anbringen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!