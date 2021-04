Wenn Ihr Baby wächst, ändert sich auch der Sauger, der für Ihr Baby am besten geeignet ist. Es gewöhnt sich an das Trinken aus einer Babyflasche und kann in kürzerer Zeit mehr Milch trinken.

Unsere Sauger sind so konzipiert, dass je nach Entwicklungsphase Ihres Babys die richtige Menge Milch durchfließen kann. Sie reichen von einem langsamen bis schnellen Nahrungsfluss.