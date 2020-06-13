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Eingestellt
SCF053/17
1 Flasche
240 ml
Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
ab dem 1. Monat
Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert.
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.
3.4
von 5
60
Bewertungen
Blondii90
13/06/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr zufrieden
Ich bin von der Babyflasche begeistert. Dadurch das sie aus Glas ist braucht man keine Angst vor Weichmachern zu haben. Die Flasche ist langlebig und lässt sich einfach reinigen. Was auch gut ist, ist der Sauger mit langsamem Nahrungsfluss so kann sich das Baby nicht verschlucken und man braucht keine Angst zu haben. Ich kann die Flasche jedem Baby ab dem 1. Monat empfehlen
Vorteile
Glas Flasche, Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst
Betsy11
28/05/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Super Produkt
Diese Flasche hat mich voll und ganz überzeugt. Ich bin mit diesem Produkt voll zufrieden.
Vorteile
funktioniert bestens
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Fatyma09
26/05/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Das Produkt ist das beste für mein Baby.
Meine Erfahrung mit der Flasche war sehr gut. Der Flaschennippel hat die Form von der Zitze und das hat sehr gut an mein stillendes Baby anpasst. Da es aus Glas besteht, ist es hygienischer und das wichtigste ist, dass es keine Chemikalien enthält, was für die Gesundheit des Babys sehr wichtig ist. Das einzig Negative das ich finde ist dass, es für ein 6 Monate altes Baby etwas schwer die Flasche ist.
Vorteile
Flaschennippel Form für stillendes Baby, hygienischer grunde und kein Chemikalien.
Nachteile
Die Flasche etwas schwer für 6 Monate Baby ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.