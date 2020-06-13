Vorweg: Ich habe das Produkt von Philips für diesen Test kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Dies hat keinen Einfluss auf meine Bewertung. Diese spiegelt lediglich meine persönliche Erfahrung wieder. Optik & Haptik: Die Flasche ist recht ordentlich verarbeitet und fühlt sich entsprechend gut in der Hand an. Das Design ist sehr dezent gehalten mit einem kleinen Marken Schriftzug und einer Skala für die Füllmenge in ml sowie oz. Funktionalität: Die Flasche macht genau was sie soll - sie gibt beim Nuckeln langsam die Milch aus. Viel mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Das beworbene Anti-Koliken-System scheint mir mehr Marketing als Technologie zu sein. Ich konnte keine wirklichen Unterschiede zu anderen Babyflaschen feststellen. Fazit: Insgesamt handelt es sich um eine vernünftige Babyflasche mit Glas-Körper - nicht mehr und nicht weniger. Falsche macht man mit dieser sicherlich nichts.