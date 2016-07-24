SmartInfo für interaktive, individuell gestaltbare Hotelinformationsseiten

SmartInfo ermöglicht es Ihnen, Ihren Gästen über SmartUI Informationen zum Hotel oder zur Stadt zu bieten. Ihre Gäste haben Zugriff auf diese interaktive Hotel-Website, auch wenn der Fernseher nicht an Ihr Intranet oder Internet angeschlossen ist. Die Informationen können regelmäßig und einfach geändert werden, damit Ihre Gäste jederzeit die aktuellsten Informationen zu Ihrem Hotel erhalten.