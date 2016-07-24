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40HFL3011T/12
Beeindrucken Sie Ihre Gäste
Setzen Sie Ihren Gästen über die Bildqualität in Full HD und die interaktiven, individuell gestaltbaren Hotelinformationsseiten ein Zeichen.Alle Vorteile ansehen
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Hotel-Fernseher
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Mit CMND & Control können Sie die Konfiguration und Installation Ihrer Fernseher von einem zentralen Ort aus steuern, ohne irgendwelche Zimmer betreten zu müssen. Aktualisieren und verwalten Sie all Ihre Bildschirme mit minimalem Aufwand, ohne Ihre Gäste zu stören.
Mit CMND & Create können Sie genau die von Ihnen gewünschten Informationen abrufen, wann Sie möchten. Das Content-Management-Modul von CMND ermöglicht eine einfache Erstellung und Verbreitung von interaktiven, individuell gestaltbaren Hotel-Webseiten. Über speziell zugeschnittene Fernseher erhalten Ihre Gäste die aktuellsten Informationen über die neuesten Entwicklungen in Ihrem Hotel, alles in Echtzeit.
MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.
Eine Willkommensseite wird jedes Mal angezeigt, wenn der Fernseher eingeschaltet wird. Die Willkommensseite kann bei der Installation mit einem Begrüßungsbild im PNG-Format einfach angepasst und individuell gestaltet werden.
Alle notwendigen Funktionen zur professionellen Nutzung überall dort, wo etwas mehr erforderlich ist als im heimischen Wohnzimmer: Vom Sperren der Lautstärke und bestimmter Menüs über eine strengere Materialprüfung, Energiesparfunktionen bis hin zu diebstahlsicheren Fernbedienungen und speziellen Klinik- und Gefängnisfunktionen, die das Gerät für Anwendungen in Nischenmarktsegmenten tauglich machen.
Durch die Kompatibilität mit Schwesternrufsystemen werden Philips Fernseher für das Gesundheitswesen zu hoch integrierfähigen Werkzeugen, die nicht nur Unterhaltungsoptionen für den Benutzer/Patienten liefern, sondern bei medizinischen Notfällen auch bequemen Zugriff auf Hilfssysteme ermöglichen.
Dank unserer neuen Uhranzeige auf dem Bildschirm können Gäste ganz leicht die aktuelle Uhrzeit ablesen. Mit einem Tastendruck wird die Uhr auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Dabei werden bessere Lesbarkeit und geringerer Stromverbrauch miteinander kombiniert.
Schauen Sie was Sie wollen und wann Sie es wollen, dank der integrierten Planungsfunktion. Programmieren Sie bis zu 7 unterschiedliche Zeitpläne, damit Sie jeden beliebigen Content anzeigen können. Ob Sie die Programme jeden Tag wiederholen oder spezifische Einstellungen für bestimmte Tage wie etwa das Wochenende treffen, liegt ganz bei Ihnen.
SmartInfo ermöglicht es Ihnen, Ihren Gästen über SmartUI Informationen zum Hotel oder zur Stadt zu bieten. Ihre Gäste haben Zugriff auf diese interaktive Hotel-Website, auch wenn der Fernseher nicht an Ihr Intranet oder Internet angeschlossen ist. Die Informationen können regelmäßig und einfach geändert werden, damit Ihre Gäste jederzeit die aktuellsten Informationen zu Ihrem Hotel erhalten.
Über das Serial Xpress Protocol (SXP) kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller gängigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.
Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuinstallation.
Dieses Lautsprechersystem ist mit einem zusätzlichen Kopfhöreranschluss ausgestattet. Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer.
Bild/Anzeige
Tuner/Empfang/Übertragung
Eigenschaften
Funktionen für Hotels
Funktionen für Krankenhäuser
Multimedia
Audio
Leistung
Zubehör
Seitliche Anschlüsse
Rückseitige Anschlüsse
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Design
Abmessungen
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