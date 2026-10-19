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Eingestellt
SHL5105BK/00
Klarer Klang
Innovation trifft experimentelle Straßenmode mit dem eindrucksvollen CitiScape Strada. Dieser, von aufgeweckten Stadtbewohnern inspirierte, schlanke und leichte Kopfhörer, liefert reinen Sound. Der trendige Stoffbügel gewährleistet Komfort und Stil.
32 mm Treiber/geschlossen
On-Ear
Leichter Bügel
Flach zusammenklappbar
Das offene akustische OnEar-Design liefert natürlichen Sound. So können Sie wahrnehmen, was um Sie herum geschieht, während Sie Ihre Musik vollkommen genießen.
Der CitiScape Strada Kopfbügel ist von einer engmaschigen Stoffhülle umgeben, die durch modische Turnschuhe mit farbenfrohen Schnürsenkeln inspiriert ist – für Komfort und Eleganz, während Sie Ihre Musik genießen.
Leistungsstarke 32 mm Treiber liefern klaren, detaillierten und natürlichen Sound. Hören Sie jede einzelne Note und Nuance – immer und überall.
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