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  • Ultraleicht. Großartiger Klang.
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Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

SHL4405WT/00

3
| (2) Bewertungen
Ultraleicht. Großartiger Klang.
Unglaublich leicht, unglaublich leistungsstark: Die Philips Flite Ultrlite-Kopfhörer mit ihrem schlanken und optimierten Design wurden entwickelt, um in Bewegung zu bleiben. Klarer Sound und flach zusammenklappbar – ideal für einfachen Tragekomfort.
Alle Vorteile anzeigen

Der Schwerkraft trotzende Kopfhörer

Ultraleicht. Großartiger Klang.

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Flach zusammenklappbar

Leistungsstarke 32-mm-Lautsprechertreiber für klaren Sound

Leistungsstarke 32-mm-Lautsprechertreiber für klaren Sound

Leistungsstarke 32 mm angewinkelte Treiber bieten kristallklaren Sound und tiefe, satte Bässe.

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.

Weiche Ohrpolster für dauerhaften Tragekomfort

Weiche Ohrpolster für dauerhaften Tragekomfort

Die weichen Ohrpolster und angewinkelten Treiber sind ideal für dauerhaften Tragekomfort.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.0

von 5

2

Bewertungen

4
3
2

07/09/2018

España

España

Producto perfecto

No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL4405WT Auriculares con micrófono verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHL4405WT Auriculares con micrófono verfasst

30/06/2018

España

España

nunca funciono

nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura

Diese Bewertung wurde für SHL4405WT Auriculares con micrófono verfasst

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