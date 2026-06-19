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  • Kräftige Beats, satte Bässe
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Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

SHE3855SL/00

Kräftige Beats, satte Bässe
Die stylischen Philips Chromz-InEar-Kopfhörer bieten satten Bass, hohen Tragekomfort und eine hochwertige Optik. Die verschiedenen Farbausführungen mit einer gedämpften, matten Beschichtung passen perfekt zum iPhone 6S.
Alle Vorteile anzeigen

Hochwertiges, aufgedampftes Design in matter Optik

Kräftige Beats, satte Bässe

  • 8,6 mm Treiber/geschlossen

  • In-Ear

3 austauschbare Gummikappen für einen optimalen Sitz

3 austauschbare Gummikappen für einen optimalen Sitz

Die Kappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln und sind so immer problemlos verbunden.

Aufgedampfte, elegante matte Beschichtung bietet zusätzlichen Schutz

Aufgedampfte, elegante matte Beschichtung bietet zusätzlichen Schutz

Eine qualitativ hochwertige, aufgedampfte Beschichtung im matten Design bietet zusätzlichen Schutz und passt perfekt zum iPhone 6S.

Technische Daten

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