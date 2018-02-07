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Eingestellt
Ihr privates Heimkino
Wir hören dreidimensional, daher können Sie mit dem sensationellen dreidimensionalen Klangbild dieses Kopfhörers Musik und Heimkino besonders gut genießen.
SRS WOW-Surround Sound
Ladestation
Die ergonomische dreidimensionale Ohrpolsterform sorgt für einen besseren und bequemeren Sitz, da sie sich an das Ohr anpasst.
Mit der praktischen Suchtaste direkt am Kopfhörer können Sie den von einem Mikroprozessor geregelten Schaltkreis aktivieren, der die Übertragungsfrequenz so optimal einstellt, dass der bestmögliche Empfang und erstklassige Audioqualität erreicht wird.
Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.
4.3
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
17scrooge
07/02/2018
United Kingdom
the best i have bought.
hi, this is the best out and I have enjoyed every min
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8585 Wireless home cinema headphones verfasst
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Krefelder
28/04/2016
Deutschland
Nicht billig, aber gut!
Der Klang ist sehr gut. Die Surround-Funktion steigert das noch etwas. Die Akku-Laufzeit ist gut mit 6 Std. und mehr (je nach Akku). Die Funk-Reichweite ist genial! Ich geh damit nach draußen und reparier mein Rad. Störeinstrahlung: Nichts, das ist einwandfrei. Design ist standesgemäß. Bedienung ist ok., nur das Auflegen in die Ladeschale muss bewusst erfolgen (= kurz nachschauen, ob die Lade-Kontroll-LED angeht). Dafür ist es bequemer, als einen Stecker einzustecken. Der Tragekomfort ist topp, obwohl der Kopfhörer gar nicht so leicht ist - er stört nicht. Die Abschirmung von Außengeräuschen hat den richtigen Level= man bekommt noch etwas mit, was im Raum ist, kann gleichzeitig seine Sendung verfolgen. Das geschlossene, ohrumschließende Prinzip ist besser als ein offenes. Die Verständlichkeit von Sprache ist topp und auch Musik kann er gut darstellen. Die Lautstärke ist für Hifi-Einsatz etwas klein, was vermutlich mit gesetzlichen Auflagen zu tun hat. Einziger Makel: Bei den Akkus (Typ Micro AAA) war der Hersteller daran interressiert, dass man Orig-Akkus nimmt. Im Akkufach sind Zusatzkontakte verbaut, damit nur Orig-Akkus geladen werden. Man kann Standard-Akkus verwenden, indem man dort die unteren 10 mm der Plastikummantelung der Akkus entfernt. Es ist doch gerade ein Vorteil, dass man keine teuren Spez.-Akkus kaufen muss - dann sollte der Hersteller mit diesem Vorteil punkten und ihn nicht wieder aufheben für eine paar Euro Gewinn. Hier fand ja keine Reduzierung des Kaufpreis statt, die über spätere Zubehörkäufe kompensiert werden müsste. Alles in Allem: Ein gutes Teil!
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Diese Bewertung wurde für SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer verfasst
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toulcoz
30/10/2011
France
excellente restution du son; portée bonne
Quelques interférences mais essentiellement dû à l'emplacement de l'émetteur. un point faible: l'émetteur a laché au bout d'un an: un canal hors fonction: je confirme cela ne vient pas du casque (essayé avec un nouveau émtteur). Casque confortable: essais : jazz; van halen; Amy mac donald: résultat: pas d'attaque, aigu et basse faibles et trop arrondi.mais bon ce n'est qu'un casque pas une chaine de 1000W!
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