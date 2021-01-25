ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound
  • Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound
  • Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound
  • Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound
  • Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound
  • Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound
  • Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound
  • Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound
  • Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound
  • Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound

Eingestellt

Bluetooth-Headset

SHB5250BL/00

3.1
| (76) Bewertungen
Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound
Entwickelt für kabellose Freiheit unterwegs. Die Philips MyJam FreshTones BT-Kopfhörer verfügen über 14,2 mm Treiber für kräftige Bässe und einen optimalen Sitz, der an die natürliche Form des Ohres angepasst wurde.
Alle Vorteile anzeigen

An die natürliche Form des Ohres angepasst

Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound

  • 14,2-mm-Treiber/offen

  • Earbud

  • Flach-Kabel

Flexible Kabelentlastung verbessert die Haltbarkeit und Konnektivität

Die gummierte flexible Kabelentlastung zwischen dem Kopfhörer und dem Kabel schützt die Verbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und verlängert somit die Lebensdauer.

An die natürliche Form des Ohres angepasst

An die natürliche Form des Ohres angepasst

Das Design basiert auf der natürlichen Form des Ohres für Tragekomfort und perfekten Sitz bei jeder Ohrform.

14,2 mm Lautsprechertreiber für kräftigen Sound und satte Bässe

14,2 mm Lautsprechertreiber für kräftigen Sound und satte Bässe

Hochwertige 14,2 mm Lautsprechertreiber mit Bassöffnung an den Ohrhörern für satte Bässe

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.1

von 5

76

Bewertungen

25/01/2021

Deutschland

Deutschland

Geiler Sound

Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5250WT Bluetooth-Headset verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5250WT Bluetooth-Headset verfasst

09/03/2018

Deutschland

Deutschland

Super

Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5250BK Bluetooth-Headset verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5250BK Bluetooth-Headset verfasst

19/04/2016

Deutschland

Deutschland

Kopfhörer mit gutem Design und schönem Klang

Ich habe vor knapp 2 Wochen die PHILIPS SHB5250BL/00 Kopfhörer bekommen und ziehe nun eine erste Bilanz. Lieferumfang: Philips SHB5250 Bluetooth Kopfhörer, USB-Micro Ladekabel, Anleitung. Die Kopfhörer waren gut verpackt. Der Inhalt bestand aus den Kopfhörern sowie ein Ladekabel der gleichen Farbe und einer Anleitung die gut und leicht zu verstehen war durch die aufgedruckten Bilder. Kommen wir zuerst zur Verarbeitung der MyJam Fresh Tones Kopfhörer welche echt Klasse ist, diese sehen qualitativ Hochwertig aus und lassen sich auch super tragen. Es stehen schöne Farben zur Auswahl ich habe mich für die blau farbigen entschieden diese springen einem sofort ins Auge und sind sehr ansprechend. Das Bluetooth Pairing mit dem Laptop/ Tablet/ Handy funktionierte reibungslos und lies sich auch immer wieder reibungslos verbinden. Ich trage diese Kopfhörer nun jeden Tag mit mir rum, sei es auf dem Weg zur Arbeit, im Bus oder in der Bahn eigentlich rund um die Uhr sobald ich das Haus verlasse. Die Kopfhörer haben einen Super Klang die Höhen, die Tiefen sowie die Basstöne kommen super durch. Was ich persönlich sehr gut finde ist das die Umgebungsgeräusche nicht komplett unterdrückt werden wodurch man noch etwas (wenn auch nicht so viel) von der Umgebung mitbekommt. Die Kopfhörer lassen sich separat Lauter oder Leiser einstellen und auch die Fernbedienungsfunktion funktioniert einwandfrei, sodass ich nicht immer mein Handy aus der Hosentasche rausholen muss um den nächsten Titel zuspielen oder die Musik oder meine Serie kurz zu unterbrechen. Beim Telefonieren lief alles Reibungslos ich konnte den Anrufer klar und deutlich verstehen und andersherum ebenfalls. Die Akkulaufzeit bei Dauernutzung lag um die 4 Stunden bei 70-80% Lautstärke. Das Aufladen der Kopfhörer läuft recht schnell Sie bei einer Aufladungszeit von 2 ½ Stunden wieder voll einsatzbereit. Fazit: Ich kann diese Kopfhörer weiterempfehlen und kann auch hier wieder sagen dass der Klang und der Tragekomfort der Kopfhörer super ist. Ich kann PHILIPS in den hier angegeben Punkten nur zustimmen. Jedes Musik Genre lässt sich gut über die Kopfhörer abspielen von Hip Hop über Rock bis Reggae.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5250BL Bluetooth-Headset verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5250BL Bluetooth-Headset verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Ergebnisse können variieren