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Eingestellt
Belebende Massage
Intelligenter Kopf
Mit dem Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage und seinem maßgeschneiderten DualMotion-Programm fördern Sie die Durchblutung, was Ihnen strahlende Haut mit einem gesunden Glanz verleiht. Erleben Sie ein angenehmes, belebendes Gefühl auf Ihrer Haut.
Der Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage ermöglicht eine Tiefenmassage, die die unteren Hautschichten erreicht. So entspannen sich die kleinen Gesichtsmuskeln, und Sie fühlen sich wohler.
Das maßgeschneiderte DualMotion-Programm sorgt für ein revitalisierendes und entspannendes Erlebnis. Es wurde mit Experten der japanischen Massage entwickelt und ahmt die bekannten Massagetechniken Petrissage und Tapotement nach. Es erreicht das, was Ihre Hände nicht schaffen. Dank des eleganten und funktionalen Designs des Bürstenkopfes mit seinen fünf kleinen Kugeln fühlt es sich an, als würden 750 Fingerspitzen pro Minute Ihre Haut sanft massieren. Das Programm zur belebenden Massage dauert 3 Minuten. Sie können mehrmals pro Woche eine Gesichtsmassage genießen.
4.6
von 5
94
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Nori
05/03/2019
Österreich
Was können die Frauen wünschen
Es reinigt toll, sanft. Ich habe endlich meine Lieblingsgerät gefunden. Ich kann nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5996/00 Bürste für porentiefe Reinigung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5996/00 Bürste für porentiefe Reinigung verfasst
Martina89
31/12/2017
Österreich
Bester Aufsatz für Visa pure addvance!
Der anti pollution Bürstenkopf ist im Verhältniss zu den andren aufsätzen sehr groß und ich muss sagen er ist wirklich sein Geld wert!! Die borsten sind sehr weich und die Haut fühlt sich wunderbar vorbereitet auf die Pflege danach an! Kann ihn nur empfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5999/00 Anti-Pollution Reinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Grazyna M
17/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Bürste
Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst