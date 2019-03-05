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Eingestellt
Wache Augen
Intelligenter Kopf
Der Aufsatz für wach aussehende Augen besteht aus einem speziellen kühlenden Material mit einer hochwertigen Keramikbeschichtung. Er liefert sofortige Ergebnisse, da er die Haut unter den Augen innerhalb von Sekunden abkühlt und müden Augen so mehr Frische verleiht.
Dank des glatten Materials und sanften Programms von DualMotion bietet der Aufsatz für wach aussehende Augen eine sanfte Massage, die die dünne und empfindliche Haut um die Augen schont.
Das individuelle DualMotion-Programm für Fresh Eyes liefert 120 Nano-Vibrationen pro Sekunde, für eine sanfte, angenehme und belebende Massage um die Augen. Es wurde so entwickelt, dass es sanft auf die dünne und empfindliche Haut um die Augen wirkt. Das Fresh Eyes-Programm ist ein kurzes Programm von 30 Sekunden, damit Sie es schnell in Ihre tägliche Hautpflege am Morgen integrieren können!
4.6
von 5
94
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Nori
05/03/2019
Österreich
Was können die Frauen wünschen
Es reinigt toll, sanft. Ich habe endlich meine Lieblingsgerät gefunden. Ich kann nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5996/00 Bürste für porentiefe Reinigung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5996/00 Bürste für porentiefe Reinigung verfasst
Martina89
31/12/2017
Österreich
Bester Aufsatz für Visa pure addvance!
Der anti pollution Bürstenkopf ist im Verhältniss zu den andren aufsätzen sehr groß und ich muss sagen er ist wirklich sein Geld wert!! Die borsten sind sehr weich und die Haut fühlt sich wunderbar vorbereitet auf die Pflege danach an! Kann ihn nur empfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5999/00 Anti-Pollution Reinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Grazyna M
17/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Bürste
Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst