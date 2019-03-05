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  • Intelligenter Bürstenkopf für sensible Haut
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  • Intelligenter Bürstenkopf für sensible Haut
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  • Intelligenter Bürstenkopf für sensible Haut

Eingestellt

VisaPure AdvancedBürstenkopf für sensible Haut

SC6011/00

4.6
| (94) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Intelligenter Bürstenkopf für sensible Haut
Der intelligente Bürstenkopf für sensible Haut verfügt über 32.000 weiche Borsten sowie über ein individuell anpassbares Programm speziell für empfindliche Haut mit niedrigerer Drehzahl, weniger Vibrationen und kürzerer Dauer. Dieses bietet eine noch sanftere Reinigung empfindlicher Haut.
Alle Vorteile anzeigen

Ideal für empfindliche, leicht gereizte Haut

Intelligenter Bürstenkopf für sensible Haut

  • Für empfindliche Hauttypen entwickelt

  • Für die tägliche Anwendung

  • Alle 3 Monate austauschen

  • Einfaches Austauschen

Intelligenter Bürstenkopf entwickelt für empfindliche Haut

Der intelligente Bürstenkopf für empfindliche Haut mit seiner einzigartigen Borstentechnologie sorgt für eine besonders sanfte Reinigung Ihrer empfindlichen Haut. Die 32.000 ultradünnen Borsten sind länger und flexibler, was weniger Reibung auf der Haut verursacht. So haben Sie ein sehr weiches und sanftes Reinigungserlebnis. Dank des intelligenten NFC-Tags kann diese Bürste mit niedrigeren Rotationsstufen, weniger Vibration und einer kürzeren Dauer an Ihren empfindlichen Hauttyp angepasst werden. Genießen Sie die Vorteile eines speziellen Bürstenkopfs, der sich mit verschiedenen Intensitätsstufen, die für Ihre Haut am besten geeignet sind, an Ihre Bedürfnisse anpasst.

Intelligenter Bürstenkopf für empfindliche Haut mit NFC-Tag

Intelligenter Bürstenkopf für empfindliche Haut mit NFC-Tag

Dieser intelligente Bürstenkopf ist mit einem NFC-Tag ausgestattet. Durch diesen bietet die Bürste ein speziell für empfindliche Haut entwickeltes Programm mit 10 % geringerer Drehgeschwindigkeit, 25 % geringerer Vibration und 20 % kürzerer Dauer und sorgt somit für eine noch sanftere Behandlung. Dank der speziellen Programme für U- und T-Zone können Sie immer die ideale Reinigung für Ihre empfindliche Haut sicherstellen. Das Ergebnis ist eine bessere Reinigungswirkung als bei der Reinigung mit den Händen, aber genauso sanft. Genießen Sie die Vorteile eines speziell an Ihre Bedürfnisse anpassbaren Bürstenkopfs mit Intensitätsstufen, die für Ihre empfindliche, leicht reizbare Haut ideal geeignet sind.

In Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt

Dermatologen aus Asien und Europa waren in der Entwicklungsphase des intelligenten Bürstenkopfs für sensible Haut beteiligt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von empfindlicher, schnell reizbarer Haut vollständig berücksichtigt werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.6

von 5

94

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

2

05/03/2019

Österreich

Österreich

Was können die Frauen wünschen

Es reinigt toll, sanft. Ich habe endlich meine Lieblingsgerät gefunden. Ich kann nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5996/00 Bürste für porentiefe Reinigung verfasst

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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5996/00 Bürste für porentiefe Reinigung verfasst

31/12/2017

Österreich

Österreich

Bester Aufsatz für Visa pure addvance!

Der anti pollution Bürstenkopf ist im Verhältniss zu den andren aufsätzen sehr groß und ich muss sagen er ist wirklich sein Geld wert!! Die borsten sind sehr weich und die Haut fühlt sich wunderbar vorbereitet auf die Pflege danach an! Kann ihn nur empfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5999/00 Anti-Pollution Reinigungsbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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17/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Bürste

Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste

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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst

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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst

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