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Support
QT4015/16
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Handbuch mit wichtigen Informationen
Benutzerhandbuch
Kann ich mit meinem Philips Pflege- oder Beauty-Produkt verreisen?
Wo finde ich die Modell- oder Seriennummer meines Philips Groomer oder Haarschneiders?
Kann ich den Philips Groomer verwenden, wenn er an die Steckdose angeschlossen ist?
Wie reinige ich meinen Philips Groomer?
Was bedeuten die Symbole auf meinem Philips Groomer?
Kann ich meinen Philips Groomer mit Wasser abspülen?
Wie lade ich meinen Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider?
Wie sollte ich meinen Bart mit meinem Philips Produkt trimmen?
Wie kann ich einen Aufsatz meines Philips Groomer anbringen/abnehmen?
Mein Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider lädt nicht
Der Akku meines Philips Groomers/Haarschneiders wird schnell leer
Mein Philips Groomer/Haarschneider funktioniert nicht.
Der Philips Groomer schneidet meine Haare ungleichmäßig
Mein Philips Groomer/Haarschneider macht ungewöhnliche Geräusche
Meine Haut ist nach der Verwendung von Philips Groomer gereizt
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts