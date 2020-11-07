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Eingestellt

OneBladeErsatzklinge

QP210/50

3.8
| (135) Bewertungen
Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge
Das Zweifach-Schutzsystem: Eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen sorgen für eine einfachere und angenehmere Rasur. Gleichzeitig verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.
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Schneidet Haare, nicht die Haut

Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge

  • Trimmen, stylen und rasieren

  • 1 x Original

  • Passt auf alle OneBlade Handstücke

  • Edelstahlklinge, die bis zu 4 Monate verwendbar ist*, für ein dauerhaft frisches Gefühl.

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.

Passt auf alle OneBlade Handstücke

Passt auf alle OneBlade Handstücke

Geeignet für OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) und OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Klinge, die nicht leicht stumpf wird

Klinge, die nicht leicht stumpf wird

Langlebige Edelstahlklinge hält bis zu 4 Monate*, für ein dauerhaft frisches Gefühl. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt, wenn die Klinge nicht mehr perfekt scharf ist. Dann sollte die Klinge für ein optimales Rasurergebnis ausgetauscht werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

135

Bewertungen

07/11/2020

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Tolles Ding

Tolles Ding kenne kein besseres kann es nur weiterempfelen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst

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Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst

23/12/2017

Österreich

Österreich

Erwartung erfüllt?

Ja hat es in jeder Beziehung. Von der Bestellung bis zur Lieferung sehr guter Informationsfluss. Das Produkt selbst entspricht genau dem was ich mir vorgestellt habe. Mehr kann dazu nicht gesagt werden. Klare Aussagen in der Beschreibung daraus resultiert Zufriedenheit. Da ich ja auch andere Produkte von Philips verwende u.a. einen smart-TV kann ich diese Marke empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst

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Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst

25/12/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Funktioniert und passt auf das vorhandene Gerät .

Die Ersatzklinge OneBlade passt und funktioniert einwandfrei. Schnelle Lieferung!

Vorteile

ORIGINAL VOM HERSTELLER

Nachteile

KEINE

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.