Wie ich bereits beim One Blade ausgiebig beschrieben habe (Philips-QP6510-30) bin ich mit diesem Rasiersystem mehr als zufrieden, deshalb will ich gar nicht mehr auf das Produkt näher eingehen, dass ich ein Fan davon bin kann man dort lesen, konzentrieren wir uns auf die Klingen. Vom Hersteller wird ein 4 monatlicher Klingentausch angeraten, welchen ich auch durchführen wollte. Vom Gefühl her dachte ich mir, dass die Klinge sicher noch eine Zeit halten müsste, wollte aber bei dem neuen Gerät kein Risiko eingehen. Die Ersatzklinge wurde sehr schnell geliefert und bietet, bei Amazon nennt man dies "frustfreie Verpackung", ein Verpackungssystem das man ohne Schere bewältigen kann. Per Knopfdruck ist die alte Klinge entfernt und die neue kann einfach darauf gesteckt werden. Zum Material kann ich nichts negatives sagen, bei mir hielt die Klinge 4 Monate und bleib die ganze Zeit relativ scharf. Einigen wenigen Berichten, wonach die Klinge schnell abstumpft oder gar kaputt geht, kann ich nicht zustimmen. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem Gerät und hoffe, dass es mir noch lange so gute Dienste macht. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her kann man ebenfalls nicht meckern, wenn ich mir ansehe, dass ich für meinen Nassrasierer, den ich zuvor verwendet habe, die Klingen alle 2 Wochen zum Tauschen sind und die mit einem über das Jahr gerechnet weitaus höheren Kostenaufwand zu Buche schlägt, und ich bei diesem Rasiersystem noch den Komfort hinzurechne, dann kann ich mit bestem Gewissen behaupten, dass das Philips One Blade System für mich das Beste und Idealste ist, dass es zurzeit auf dem Markt gibt.