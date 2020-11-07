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Eingestellt
QP210/50
QP6542/15
QP6552/30
QP6652/30
QP6552/30R1
QP6652/30R1
QP2520/16R1
QP2620/16R1
QP6542/15R1
QP6652/61
QP2620/65
Trimmen, stylen und rasieren
1 x Original
Passt auf alle OneBlade Handstücke
Edelstahlklinge, die bis zu 4 Monate verwendbar ist*, für ein dauerhaft frisches Gefühl.
Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.
Geeignet für OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) und OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Langlebige Edelstahlklinge hält bis zu 4 Monate*, für ein dauerhaft frisches Gefühl. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt, wenn die Klinge nicht mehr perfekt scharf ist. Dann sollte die Klinge für ein optimales Rasurergebnis ausgetauscht werden.
3.8
von 5
135
Bewertungen
07/11/2020
Österreich
Verifizierter Käufer
Tolles Ding
Tolles Ding kenne kein besseres kann es nur weiterempfelen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst
Hipo1
23/12/2017
Österreich
Erwartung erfüllt?
Ja hat es in jeder Beziehung. Von der Bestellung bis zur Lieferung sehr guter Informationsfluss. Das Produkt selbst entspricht genau dem was ich mir vorgestellt habe. Mehr kann dazu nicht gesagt werden. Klare Aussagen in der Beschreibung daraus resultiert Zufriedenheit. Da ich ja auch andere Produkte von Philips verwende u.a. einen smart-TV kann ich diese Marke empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst
bwillib
25/12/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Funktioniert und passt auf das vorhandene Gerät .
Die Ersatzklinge OneBlade passt und funktioniert einwandfrei. Schnelle Lieferung!
Vorteile
ORIGINAL VOM HERSTELLER
Nachteile
KEINE
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.