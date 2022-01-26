Als Dreitagebart-Träger ist man natürlich auf der Suche nach dem ultimativen Trimmer für das beste Ergebnis! Für mich war es wichtig, möglichst einfach und schnell ein cooles Ergebnis zu bekommen, da man ja jeden Tag gut aussehen möchte und nicht nur 1x pro Woche, da mit vielen anderen Produkten deutlich mehr Zeit für dasselbe Ergebnis erforderlich ist. Der Philips OneBlade Pro QP6505/20 ist durch die variable Längeneinstellung und den standhaften Akku eine wunderbare Lösung für dieses "Problem". Die Klinge arbeitet sehr schnell, um nicht andauernd schmerzhaft in den Barthaaren hängenzubleiben, trotz schneller Rasur. Die Konturen werden extrem sauber geschnitten, hier bleibt kein Barthaar stehen! Man kann, wenn man denn möchte, auch die unterschiedlichsten Stylings versuchen, da man die Möglichkeit hat beidseitig zu trimmen und dadurch ganz einfach beliebige Stylings formen kann - durch das Wenden des Trimmers hat man auch immer alles im Blick. Die im Lieferumfang enthaltene Aufbewahrungstasche eignet sich wunderbar für Reisen, da man sich die nervigen Bartstoppel am restlichen Gepäck erspart, die in der Regel auch nach der gründlichsten Reinigung des Trimmers dennoch irgendwo hängenbleiben. Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttests von Philips kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, würde ihn aber selbst auch kaufen und entsprechend zum Kauf empfehlen.