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Eingestellt
Trimmen, Stylen, Rasieren
Für jede Haarlänge
3 aufsteckbare Trimmeraufsätze
Wiederaufladbar, nass oder trocken
Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.
Trimmen Sie Ihren Dreitagebart auf Ihre bevorzugte Länge. Ihr Philips OneBlade Face wird mit drei Kammaufsätzen für Dreitagebärte geliefert, mit dem Sie alles von einem leichten 1-mm-Stoppelbart über eine präzise 3-mm-Rasur bis hin zu einem langen 5-mm-Dreitagebart kreieren können.
Mit der doppelseitigen Klinge erhalten Sie in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass Sie jedes Haar sehen können, das Sie schneiden.
Auszeichnungen
4.3
von 5
4425
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
SmileY1987
15/07/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Perfekter Rasierer für den Alltag
Ich bin mit dem Philips OneBlade 360 Face sehr zufrieden. Er rasiert schnell, gründlich und hautschonend. Besonders gefällt mir, dass er auch empfindliche Haut nicht reizt. Der Akku hält lange und das Gerät ist leicht zu reinigen. Ich benutze ihn regelmäßig und kann ihn jedem empfehlen, der einen zuverlässigen und praktischen Rasierer sucht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2734/20 Face verfasst
Date of Use 2025-05-27
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2734/20 Face verfasst
Date of Use 2025-05-27
Günni 68
20/04/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Rasieren 😀
ich bin sehr zufrieden mit diesem Rasierer. er ist gut einzustellen, leicht in der Handhabung. die App Anbindung ist auch sehr super mit den Schablonen vor als Vorlage für eine Bart Zuschnitt.
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 mit App-Anbindung QP4530/30 Face verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 mit App-Anbindung QP4530/30 Face verfasst
Gabella
17/02/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Super in der Handhabung
Zum ausrasieren vom Nachwuchs und für die Beine rasieren ist er super.
Vorteile
Langlebig
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2724/20 Face verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2724/20 Face verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Jede Klinge hält bis zu 4 Monate – Für eine optimale Rasur. Basierend auf 2 kompletten Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.