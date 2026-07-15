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Eingestellt

OneBlade

QP2520/30

4.3
| (4425) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – mit OneBlade ist alles möglich.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Schneidet Haare, nicht die Haut

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge

  • Trimmen, Stylen, Rasieren

  • Für jede Haarlänge

  • 3 aufsteckbare Trimmeraufsätze

  • Wiederaufladbar, nass oder trocken

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.

Trimmen

Trimmen

Trimmen Sie Ihren Dreitagebart auf Ihre bevorzugte Länge. Ihr Philips OneBlade Face wird mit drei Kammaufsätzen für Dreitagebärte geliefert, mit dem Sie alles von einem leichten 1-mm-Stoppelbart über eine präzise 3-mm-Rasur bis hin zu einem langen 5-mm-Dreitagebart kreieren können.

Stylen

Stylen

Mit der doppelseitigen Klinge erhalten Sie in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass Sie jedes Haar sehen können, das Sie schneiden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.3

von 5

4425

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

15/07/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Perfekter Rasierer für den Alltag

Ich bin mit dem Philips OneBlade 360 Face sehr zufrieden. Er rasiert schnell, gründlich und hautschonend. Besonders gefällt mir, dass er auch empfindliche Haut nicht reizt. Der Akku hält lange und das Gerät ist leicht zu reinigen. Ich benutze ihn regelmäßig und kann ihn jedem empfehlen, der einen zuverlässigen und praktischen Rasierer sucht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2734/20 Face verfasst

Date of Use 2025-05-27

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2734/20 Face verfasst

Date of Use 2025-05-27

20/04/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Rasieren 😀

ich bin sehr zufrieden mit diesem Rasierer. er ist gut einzustellen, leicht in der Handhabung. die App Anbindung ist auch sehr super mit den Schablonen vor als Vorlage für eine Bart Zuschnitt.

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 mit App-Anbindung QP4530/30 Face verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 mit App-Anbindung QP4530/30 Face verfasst

17/02/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Super in der Handhabung

Zum ausrasieren vom Nachwuchs und für die Beine rasieren ist er super.

Vorteile

Langlebig

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2724/20 Face verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2724/20 Face verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Jede Klinge hält bis zu 4 Monate – Für eine optimale Rasur. Basierend auf 2 kompletten Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.