Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Trimmen, Stylen, Rasieren
Für jede Haarlänge
Präzisionskamm mit 14 Einstellungen
Wiederaufladbar, nass oder trocken
Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.
Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie eine der 14 einstellbaren Schnittlängen aus, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom leichten Stoppelbart bis zum Dreitagebart oder längeren Bart.
Mit der doppelseitigen Klinge erhalten Sie in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass Sie jedes Haar sehen können, das Sie schneiden.
Auszeichnungen
4.3
von 5
1414
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Amin86
26/01/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Bin damit total zufrieden.
Das Gerät ist Supr! Ich habe es in den letzten 12 Monaten nur 5 Mal aufgeladen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6520/60 Face verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6520/60 Face verfasst
IchbinderChef
28/05/2019
Österreich
Einzigartiges Rasurgefühl
Der OneBlade ist wirklich super, auch bei längeren Bartstoppeln rupft und zupft er nicht, die Haut ist nach der Rasur nicht gereizt. Und für einen Elektrorasierer wird das Gesicht auch überraschend glatt. SUper auch, daß man ihn gleich auch unter der Dusche verwenden kann. Der mitgelieferte Styling-Aufsatz ist einfach zu handhaben, gut einzustellen und beim Trimmen meines Kinnbartes eine großartige Hilfe. Ich finde auch, daß das Rasierblatt überraschend lange hält, ich habe noch kein Nachlassen der Rasurqualität beobachtet, er funktioniert immer noch wie ganz am Anfang. Ergo: Ein sehr innovatives Produkt, welches die Gesichtspflege erleichtert und auch beschleunigt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6520/60 Face verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6520/60 Face verfasst
SirPrice
26/03/2019
Österreich
Ein fantastischer Rasierer
Die Rasur wird sehr sauber und dadurch dass man in beide Richtungen rasieren kann, macht es die Arbeit um vieles leichter.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6520/60 Face verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6520/60 Face verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Jede Klinge hält bis zu 4 Monate – Für eine optimale Rasur. Basierend auf 2 kompletten Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.
Geeignet für alle OneBlade Produkte, mit Ausnahme von QP4xx