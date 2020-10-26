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Elektrische Zahnbürsten
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Philips Sonicare DiamondClean Elektrische Schallzahnbürste
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HX9352/04
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AdaptiveCleanStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
W2 Optimal White2x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
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C3 Premium Plaque Defence4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
S SensitiveStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Mein Bürstenkopf lässt sich nur schwer anbringen oder entfernen.
Ich kann meine Zahnbürste nicht mit der Sonicare App verbinden
Meine Sonicare Zahnbürste lädt nicht
Mein Bürstenkopf fällt von meiner Sonicare Zahnbürste ab
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert weniger stark
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