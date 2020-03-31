Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Ladeglas, USB-Reiseladeetui
mit Polish-Modus
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Stecken Sie unseren DiamondClean-Bürstenkopf für eine sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf. Die dicht stehenden Mittelborsten zur Fleckentfernung machen Ihr Lächeln in nur 7 Tagen 2 Mal weißer.*
Mit optimaler Reinigung durch Ihre DiamondClean wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen* gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste*, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.
4.3
von 5
3246
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Mr. Genau
31/03/2020
Österreich
Das Produkt hält was es verspricht !!!
Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, Zähne werden weisser durch regelmäßiges Putzen und der Akku hält auch sehr lange !! Weiter so !!!
Vorteile
sehr handlich auch im Urlaub genauso praktisch mit dem Case
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9312/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9312/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
chrismagro
06/12/2019
Österreich
Über 6 Jahre volle Zufriedenheit
Musste erst nach 6 Jahren voller Zufriedenheit ausgetauscht werden. Bleibt zu hoffen, dass das neue Modell zumindest annähernd so lange durchhält.
Vorteile
Reiseetui mit Lademöglichkeit
Nachteile
Das neuere Modell hat keinen Netzadapter beigepackt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Kaenz
22/04/2019
Österreich
Tolle Schallzahnbürste
Tolle Schallzahnbürste, die gut in der Hand liegt, super schön putzt, ein sehr angenehmes Gefühl auf den Zähnen zurücklässt und auch noch einen super lange haltenden Akku hat. Sehr empfehlenswert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9372/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9372/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm