    Weißere Zähne. Ganz sanft.

      Philips Sonicare 4100 Series Elektrische Schallzahnbürste

      HX3689/44

      Bewertung insgesamt / 5
      Bewertungen

      Weißere Zähne. Ganz sanft.

      Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Ihre Zähne in nur einer Woche weißer werden.

      Erhältlich in:

      4100 Series
      4100 Series

      Elektrische Schallzahnbürste

      Weißere Zähne. Ganz sanft.

      Hellt Zähne in nur einer Woche auf

      • Sonicare-Technologie
      • 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer
      • Schlankes, ergonomisches Design
      • 14 Tage Akkulaufzeit
      Weißere Zähne in nur einer Woche

      Weißere Zähne in nur einer Woche

      Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.*

      Der Drucksensor schützt Zähne und Zahnfleisch

      Der Drucksensor schützt Zähne und Zahnfleisch

      Der integrierte Drucksensor erkennt automatisch den von Ihnen ausgeübten Druck, warnt Sie und reduziert die Vibrationen der Zahnbürste automatisch, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. Die Zahnbürste gibt ein pulsierendes Geräusch aus, um den Druck zu reduzieren. 7 von 10 Personen fanden, dass diese Funktion ihnen zu einem besseren Putzerlebnis verhalf.

      Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

      Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

      Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.

      Wechseln Sie zwischen 2 Intensitätsstufen

      Wechseln Sie zwischen 2 Intensitätsstufen

      Wechseln Sie zwischen 2 Intensitätsstufen, um das Zähneputzen komfortabler zu machen.

      Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

      Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

      Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.

      So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

      So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

      Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

      Akkulaufzeit von 14 Tagen

      Akkulaufzeit von 14 Tagen

      Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können.

      Weniger verbrauchen. Mehr wiederverwenden

      Weniger verbrauchen. Mehr wiederverwenden

      Unser Ziel bei Philips ist es, Elektronikschrott zu reduzieren. Das erreichen wir zum Beispiel, indem wir die Anzahl der von uns verkauften Netzteile minimieren. Diese Produkte werden ohne Netzteil geliefert, da wir uns für die Reduzierung von Elektronikschrott einsetzen.

      Technische Daten

      • Leistung

        Stromspannung
        DC5V

      • Technische Daten

        Betriebsdauer (voller bis leerer Akku)
        14 Tage***
        Batterie
        Wiederaufladbar
        Energieverbrauch
        Standby ohne Anzeige <0,5 W
        Batterietyp
        Lithium-Ionen

      • Design und Materialausführung

        Farbe
        Kräftiges Lila mit Prisma-Effekt

      • Service

        Gewährleistung
        2 Jahre eingeschränkte Garantie

      • Benutzerfreundlichkeit

        Bürstenkopfsystem
        Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
        Handstück
        Schlankes, ergonomisches Design
        Akkuanzeige
        Anzeige zeigt Akkustatus an
        BrushSync Erinnerungsfunktion
        • Erinnerungsfunktion
        • So wissen Sie immer, wann
        • Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
        • Erinnerungssymbol leuchtet auf
        • Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher

      • Artikel enthalten

        Handstück
        1 Serie 4100
        Bürstenköpfe
        1 W2 Optimal White
        Ladegerät
        1

      • Reinigungsleistung

        Leistung
        Hellt Zähne in nur einer Woche auf*
        Timer
        4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer
        Druck-Feedback
        Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

      • Programme

        Clean
        Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
        2 Intensitätsstufen
        • Hoch
        • Niedrig

      • Intelligente Sensor-Technologie

        Drucksensor
        Warnmeldungen bei zu starkem Druck
        BrushSync Erinnerungsfunktion
        • So wissen Sie immer, wann
        • Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      • Individuelle Ergebnisse können variieren
      • * Daten sind abrufbar
      • ** basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm

      Garantieverlängerung

      Garantie-Logo

      Garantie­verlängerung


      Für alle Philips Sonicare Schallzahnbürsten Verlängerung um 1 Jahr auf 3 Jahre Garantie.

      Mehr erfahren
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

