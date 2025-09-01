So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.