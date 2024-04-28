ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Jetzt anmelden

Erhalte vorzeitigen Zugang zum Black Friday sale

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts

Eingestellt

SalonDry 'n StraightHaartrockner

HP4867/00

4

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Einfaches Trocknen und Stylen vom Ansatz bis zur Haarspitze

Sie möchten perfektes Styling für glatte Haare? Der SalonDry 'n Straight bietet 1800 W Ionen-Trockenleistung sowie einen federnden Kammaufsatz für ein perfektes Stylingergebnis.

Alle Vorteile anzeigen

SalonDry 'n Straight

Einfaches Trocknen und Stylen vom Ansatz bis zur Haarspitze

  • 1800 W

  • Federnder Kammaufsatz

  • IonBoost

Mit dem Haarglätteraufsatz wird das Haar mühelos erfasst und geführt

Der Luftstrom wird auf den Aufsatz geleitet, während er durch das Haar gleitet, und erzielt so schönere und glattere Ergebnisse als jemals zuvor. Der Aufsatz kann für ein genaues Glätten oder für Korrekturen verwendet werden.

Mit dem federnden Kammaufsatz können Sie Ihr Haar vom Ansatz bis zu den Spitzen glätten

Der federnde Kammaufsatz passt sich den Konturen Ihrer Kopfhaut an und ermöglicht das Glätten des Haars vom Ansatz bis zu den Spitzen.

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
1

28/04/2024

Italia

Italia

Ottimo e manca!

Uno dei migliori mai avuti. Il pettine liscia meglio del parru chiede. Lo rivorrei ma le cose intelligenti non vengono più prodotte

Vorteile

Pettine

Nachteile

Nessuno

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W verfasst

04/04/2014

France

France

PARFAIT!!!!!!!!!!!!!

ce produit est incroyable!facile à magner,simple d'utilisation,rapide et donne des résultats impréssionants en quelques minutes,l'outil qu'il nous fallait pour des cheveux lisses brillants soyeux doux TOUT quoi!!!!je n'ajoutterai que 2 choses:ACHETEZ!!!!!merci à PHILIPS et BIGUINE . il fallait vraiment y penser à un séche cheveux pareil.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux verfasst

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Longlasting

My husband bought this for me as he saw that I was constantly complaining about my previous hairdryer/styler. This proved to be an excellent replacement. I have now used it for 3 years and it has worked wonders whether I have simply wanted to dry my hair, straighten it or curl. It is a powerful device and suitable for me as I have a lot of hair, thick and long which takes quite a long time to do. It does not power off like other hair dryers I have used. So am really pleased with it. thank you Philips.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP4867/17 Hairdryer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP4867/17 Hairdryer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.