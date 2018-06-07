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Eingestellt

FastCare CompactDampfbügelstation

GC6704/30

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
Leistungsstarker, gleichmäßiger Dampfausstoß für schnelleres Bügeln als mit einem Dampfbügeleisen. Mit einfach auffüllbarem Wasserbehälter und schnellem Aufheizen. Kompakt und leicht für die einfache Aufbewahrung.
Alle Vorteile anzeigen

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

  • Max. 5,2 bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von bis zu 200 g

  • Fester Wasserbehälter mit 1,3 l

Großer Wasserbehälter für langen Gebrauch

Großer Wasserbehälter für langen Gebrauch

Mit dem transparenten 1,3-Liter-Wasserbehälter bügelst du länger als 1 Stunde am Stück. Du kannst deutlich erkennen, wie viel Wasser übrig ist, und jederzeit über die große Einfüllöffnung Leitungswasser nachfüllen.

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

Calc-Clean-Behälter inklusive – keine Kartuschen, keine Zusatzkosten

Calc-Clean-Behälter inklusive – keine Kartuschen, keine Zusatzkosten

Unser integriertes Entkalkungssystem Smart Calc-Clean erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu entkalken. Es umfasst einen Behälter, der das Entkalken ganz einfach macht. Das bedeutet, dass keine Kartuschen erforderlich sind und keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
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1

07/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ καλό προιόν, έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά

το προιόν που αγόρασα έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εταιρείας,δυνατό ατμό, ελαφρύ, γρήγορο ζέσταμα,μεγάλη δεξαμενή νερού με εύκολη αναπλήρωση και την ώρα του σιδερώματος

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FastCare Compact GC6704/30 Σίδερο με γεννήτρια ατμού verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen PowerLife