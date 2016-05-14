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Eingestellt
GC4630/02
Entfernt Falten mühelos aus Baumwolle und Leinen
Entferne selbst die hartnäckigsten Falten dank Ionic DeepSteam. Dieses leistungsstarke Dampfbügeleisen erzeugt 50% kleinere Dampfpartikel, die tief in widerspenstige Stoffe wie Baumwolle und Leinen eindringen, damit du ganz einfach großartige Ergebnisse erzielst!
Ionic Deepsteam
Der Ionisierungsprozess erzeugt kleinere Dampfpartikel, die tiefer in den Stoff eindringen. Das bedeutet, dass selbst die hartnäckigsten Falten mühelos entfernt werden.
Gleichmäßiger Dampfausstoß des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/min – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.
Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.
Auszeichnungen
3.0
von 5
3
Bewertungen
Lyman
14/05/2016
Nederland
Werkt goed
Wij gebruiken de strijkijzer met plezier.......... .........
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer verfasst
Wales2010
25/09/2009
United Kingdom
Steam
50% smaller steam!!! Wow!!! Explain to me how this works please, seeing as steam particles are individual H2O molecules.... Fission possibly?!?! Incredible....
Diese Bewertung wurde für Azur Ionic GC4630 Steam iron verfasst
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Spudsmum
28/06/2012
United Kingdom
Good features let down badly by a sole plate that sticks to many different fabrics despite regular cleaning
Good featuires on a well desgned comfortable to use iron. The performance is generally poor it drips water when hot and soleplate has a tendency to stck to many fabrics despite regular cleaning. I cannot reccommend this model to anyone, and I hiope some of the other models perform better! Disappointing from a major supplier of electrical goods.
Diese Bewertung wurde für Azur Ionic GC4630 Steam iron verfasst
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