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Azur Ionic Steam Iron

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Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF Datei, 1 MB
  • 13 March 2026

Entferne selbst die hartnäckigsten Falten dank Ionic DeepSteam. Dieses leistungsstarke Dampfbügeleisen erzeugt 50% kleinere Dampfpartikel, die tief in widerspenstige Stoffe wie Baumwolle und Leinen eindringen, damit du ganz einfach großartige Ergebnisse erzielst!

  • PDF Datei
  • 29 March 2026

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