Entferne selbst die hartnäckigsten Falten dank Ionic DeepSteam. Dieses leistungsstarke Dampfbügeleisen erzeugt 50% kleinere Dampfpartikel, die tief in widerspenstige Stoffe wie Baumwolle und Leinen eindringen, damit du ganz einfach großartige Ergebnisse erzielst!