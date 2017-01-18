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Eingestellt

Azur Performer PlusDampfbügeleisen

GC4506/28

4.9

| (21) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schneller*, einfacher und cleverer

Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer Plus kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät verfügt über eine automatische Dampfregelung, eine SteamGlide Bügelsohle sowie einen integrierten Kalkbehälter, der lose Kalkpartikel während des Bügelns auffängt und somit für lang anhaltende Dampfleistung sorgt.

Alle Vorteile anzeigen

Effizientere Calc Clean Funktion und Kalkbehälter

Schneller*, einfacher und cleverer

  • 45 g/min Dampfausstoß, 170 g Dampfstoß

  • SteamGlide Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.400 Watt

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.

Automatische Dampfregelung mit passendem Dampf für jedes Kleidungsstück

Automatische Dampfregelung mit passendem Dampf für jedes Kleidungsstück

Dank der automatischen Dampfregelung musst du dir keine Gedanken mehr um das Auswählen der richtigen Dampfmenge machen. Wähle einfach die Temperatur für jedes zu bügelnde Kleidungsstück aus und schon kann es losgehen.

Optimales Gewicht für leichteres Gleiten über Kleidungsstücke

Optimales Gewicht für leichteres Gleiten über Kleidungsstücke

Das Bügeleisen hat das optimale Gewicht für ein leichtes Gleiten über jedes Kleidungsstück. So kannst du problemlos bügeln und das Bügeleisen ganz einfach auf dem Bügelbrett handhaben oder auf seine Standfläche stellen.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.9

von 5

21

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

18/01/2017

Deutschland

Deutschland

Begeistert

Ich bin begeistert vom Philips Azur Performer Plus GC4506. Das Bügeleisen gleitet leicht über die Wäsche. Die SteamGlide Bügelsohle hat sehr viele Löcher, aus denen der Dampf kommt. Daher erleichtert es das Bügeln. Die verschiedenen Abstufungen der Dampffunktion, sind passend für viele verschiedene Arten von Stoffen. Es gibt zusätzlich noch die Sprühfunktion. Durch die eingebaute Calc-Clean-Funktion, ist kein destilliertes Wasser nötig. Ein Einfüllbehälter wird nicht unbedingt benötigt wäre aber toll gewesen, da ich einen Wasserhahnaufsatz habe und sich so das Einfüllen etwas schwieriger gestaltet. Das Kabel verknotet nicht und das Kugelgelenk am Bügeleisen schützt vor Kabelbruch. Das Bügeleisen sieht durch die knallige Farbe toll aus und wird sehr schnell warm und ist einsatzbereit. Die Spitze des Bügeleisens ist extra dünn, so erreicht man die kleinsten Ecken und auch Knopfleisten sind kein Problem mehr. Man kann die gewünschte Wärme je nach Stoff ganz leicht einstellen. Alles in allem bin ich mit meinem neuen Bügeleisen von Philips sehr zufrieden und kann es nur weiter empfehlen.

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Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4506/20 Dampfbügeleisen verfasst

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11/01/2017

Deutschland

Deutschland

Bügelbrett

Man kann die Freude kaum noch zügeln, es macht jetzt Spaß damit zu bügeln, da bin ich manchmal richtig platt, ruck zuck ist meine Wäsche glatt. Da wundert sich so mancher schon, mein Ehemann und auch mein Sohn, da wird nun auch gar nicht verzichtet, auch meiner Nachbarin berichtet, und die ist dann gleich gelaufen, sich das Bügeleisen kaufen. Weil man die Bügelwäsche meistert, sind nun alle hell begeistert!

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19/12/2016

Deutschland

Deutschland

Beigeisterung Total

Ich bin total begeistert, hat mir doch das Bügeln immer viel Mühe bereitet, jetzt freu ich mich sogar darauf. Leicht gleitet es über die Hemden meines Freundes die ich ständig bügeln muss. Die Bedienung ist so einfach und logisch, dass die Bedienungsanleitung fast überflüssig ist. Das Gerät liegt gut in der Hand und mit dem ausreichend langen Kabel einfach überzeugend. Würde mich immer wieder für dieses Gerät entscheiden und denke der Preis ist gerechtfertigt.

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Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4506/20 Dampfbügeleisen verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W