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Eingestellt
1.300 W, bis zu 24 g/Min.
Horizontales und vertikales Glätten
Abnehmbarer Wasserbehälter (70 ml)
Hitzefeste Aufbewahrungstasche
Eine elektrische Pumpe sorgt automatisch für einen gleichmäßigen Dampfausstoß zum einfachen und schnellen Glätten.
Der Bürstenaufsatz öffnet die Fasern, damit der Dampf besser in den Stoff eindringen kann. Er ist besonders gut für dickere Kleidung wie Jacken und Mäntel geeignet und hilft dabei, Schmutz und Knötchen zu entfernen.
Der Dampfglätter ist für alle bügelbaren Stoffe und Kleidungsstücke geeignet. Die Dampfplatte kann ohne Bedenken und Gefahr von Brandflecken auf allen Kleidungsstücken angewendet werden – eine hervorragende Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
CatiaR
23/06/2020
Portugal
Para manhãs agitadas e com rugas na roupa
Tem uma grande rapidez na produção de vapor, ideal para alturas em que não dispomos de muito tempo.
Vorteile
Rápido no aquecimento
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil verfasst
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Diese Bewertung wurde für Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil verfasst
Im Vergleich zu Philips Steam&Go GC310 und GC320; ohne SmartFlow-Heizplatte.
Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.