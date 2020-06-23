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  • Kompakte Lösung für einfaches Glätten
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Eingestellt

Steam&GoTragbare Dampfbürste

GC363/30

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Kompakte Lösung für einfaches Glätten
Einfacheres Dampfglätten dank SmartFlow-Heizplatte. Verwenden Sie die Dampfbürste vertikal und horizontal für schwer zu bügelnde Stellen sowie zur Auffrischung jeglicher Kleidung – ganz ohne Brandflecken. Dank des leichten und kompakten Designs kann sie überall problemlos verwendet werden. Dampf an und los geht's!
Alle Vorteile anzeigen

Vertikal oder horizontal verwendbar für bessere Ergebnisse

Kompakte Lösung für einfaches Glätten

  • 1.300 W, bis zu 24 g/Min.

  • Horizontales und vertikales Glätten

  • Abnehmbarer Wasserbehälter (70 ml)

  • Hitzefeste Aufbewahrungstasche

Automatischer gleichmäßiger Dampfausstoß für einfaches Glätten

Automatischer gleichmäßiger Dampfausstoß für einfaches Glätten

Eine elektrische Pumpe sorgt automatisch für einen gleichmäßigen Dampfausstoß zum einfachen und schnellen Glätten.

Bürstenaufsatz für dickere Stoffe

Bürstenaufsatz für dickere Stoffe

Der Bürstenaufsatz öffnet die Fasern, damit der Dampf besser in den Stoff eindringen kann. Er ist besonders gut für dickere Kleidung wie Jacken und Mäntel geeignet und hilft dabei, Schmutz und Knötchen zu entfernen.

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Der Dampfglätter ist für alle bügelbaren Stoffe und Kleidungsstücke geeignet. Die Dampfplatte kann ohne Bedenken und Gefahr von Brandflecken auf allen Kleidungsstücken angewendet werden – eine hervorragende Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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5.0

von 5

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
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1

23/06/2020

Portugal

Portugal

Para manhãs agitadas e com rugas na roupa

Tem uma grande rapidez na produção de vapor, ideal para alturas em que não dispomos de muito tempo.

Vorteile

Rápido no aquecimento

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu Philips Steam&Go GC310 und GC320; ohne SmartFlow-Heizplatte.

  2. Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.