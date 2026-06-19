Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
CA6705/60
EP1220/00R1
EP4346/71R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
Reiniger für den Milchkreislauf
Schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände
Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer aller Milchaufschäumteile (z. B. Schläuche, Cappuccinatore, Panarello).
Dank des Reinigers für den Milchkreislauf kannst du Milchrückstände, die sich negativ auf den Milchgeschmack auswirken könnten, effektiv entfernen.
Bewertungen