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List of Ingredients Philips Milk circuit cleaner sachets - English (US)
Mit dem Saeco Reiniger für den Milchkreislauf können Sie den Milchkreislauf Ihrer Espressomaschine oder Ihres Milchaufschäumers reinigen. Er garantiert eine effektive Entfernung von Milchresten bei allen Komponenten. Wir empfehlen, dass Sie diesen Zyklus mindestens einmal pro Monat durchführen.