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Handbücher und Dokumentation

List of Ingredients Philips Milk circuit cleaner sachets - English (US)

  • PDF Datei, 151.3 kB
  • 13 March 2026

Mit dem Saeco Reiniger für den Milchkreislauf können Sie den Milchkreislauf Ihrer Espressomaschine oder Ihres Milchaufschäumers reinigen. Er garantiert eine effektive Entfernung von Milchresten bei allen Komponenten. Wir empfehlen, dass Sie diesen Zyklus mindestens einmal pro Monat durchführen.

  • PDF Datei
  • 1 June 2026

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