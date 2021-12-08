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Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Wie reinstalliere ich Sender in Philips TV [Kabel, Antenne] (DVB-C and DVB-T)?
Was kann ich tun, wenn die vorderseitige LED in einem sich wiederholenden Muster blinkt?
Was ist zu tun, wenn sich der Fernseher nicht einschalten lässt?
Was soll ich tun, wenn der Fernseher nicht auf die Infrarot-Fernbedienung reagiert?
Was, wenn Apps eines Philips Fernsehers nicht laufen?
Wie aktualisiere ich die Software des Philips Fernsehers per USB-Stick?
Wie kann eine Verbindung vom Fernseher zum Internet hergestellt werden?
Was ist zu tun wenn eine drahtlose Verbindung nicht zustande kommt?
Neuanordnung der Sender am Philips Fernseher (TPM17.1)
Wie aktualisiert man die Philips Fernseher-Software per Internet?
Wie kann der Google Play Store an einem Android Fernseher genutzt werden?
(VIDEO) Wie übertragen Sie App-Inhalte mit Google Cast auf Ihren Fernseher?
(VIDEO) Wie verbinden Sie Ihren Philips Fernseher mit Wi-Fi?
(VIDEO) Wie verbindet man ein externes Gerät mit Ihrem Philips Fernseher?
(VIDEO) Wie koppelt man die fernbedienung mit Ihrem Philips Fernseher
(VIDEO) Wie aktualiesiert man die Fernbedienungssoftware?
(VIDEO) Wie können die Sender eines Philips Fernsehers sortiert werden
(VIDEO) Wie werden Sender bei Ihrem neuen Philips Fernseher installiert?
(VIDEO) Wie kann die Software eines Philips Fernsehers (via Internet) aktualisiert werden?
(VIDEO) Wie werden Bildeinstellungen bei Ihrem neuen Philips Fernseher vorgenommen?
(VIDEO) Wie richtet man einen neuen Philips ein?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts