MultiRoom TV – Teilen Sie Live-Fernsehsendungen und Aufzeichnungen mit anderen Fernsehern

Verabschieden Sie sich von traditionellen Sendungen. Nutzen Sie Ihren Philips Smart TV als Server, um sich mit einem anderen Fernseher im gleichen WiFi-Netz zu verbinden. Sobald Sie verbunden sind, können Sie digitale Fernsehprogramme und Aufnahmen von dem Server-Fernseher auf die Client-Fernseher übertragen, und das ganz ohne neue Kabel verlegen oder teure Abonnements abschließen zu müssen.