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  • Energy Label Europe A
    Lebendige Bilder mit AH-IPS-Display
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Eingestellt

LCD-Monitor mit SmartImage Lite

274E5QHSB/00

4.5
| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Lebendige Bilder mit AH-IPS-Display
Dieser attraktive Philips Monitor mit ultraschmalem Rahmen und AH-IPS-Display liefert faszinierende Bilder in lebendigen Farben. Mobile HD Link ermöglicht Ihnen, Inhalte von Ihrem Smartphone anzuzeigen.
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mit ultraschmalem Rahmen, MHL

Lebendige Bilder mit AH-IPS-Display

  • Ultraschmaler Rahmen

  • 68,6 cm (27")

  • MHL

MHL-Technologie für mobile Inhalte auf dem großen Bildschirm

MHL-Technologie für mobile Inhalte auf dem großen Bildschirm

Mobile High Definition Link (MHL) ist eine Schnittstelle für mobiles Audio/Video, über die Sie Mobiltelefone und andere tragbare Geräte direkt an High Definition-Displays anschließen können. Schließen Sie Ihr MHL-fähiges mobiles Gerät einfach über das optionale MHL-Kabel an das große Philips MHL-Display an, und erwecken Sie Ihre HD-Videos mit digitalem Sound zum Leben. Jetzt können Sie nicht nur Spiele, Fotos, Filme oder andere Anwendungen Ihres mobilen Geräts auf dem großen Bildschirm genießen, sondern gleichzeitig Ihr Gerät aufladen, damit Ihnen nie die Energie ausgeht.

AH-IPS-Display für überwältigende Bilder bei großen Betrachtungswinkeln

AH-IPS-Display für überwältigende Bilder bei großen Betrachtungswinkeln

AH-IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit AH-IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

Minimalistische Optik mit ultraschmalem Rahmen

Dank der neuesten Technologie, verfügen die neuen Philips Displays über ein minimalistisches Design mit einem Außenrahmen von nur ca. 2,5 mm Breite. In Verbindung mit einem Black-Matrix-Streifen von etwa 9 mm Breite werden die Gesamtrahmenabmessungen erheblich verringert und erlauben so die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen das Display mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, ein großes Display zu verwenden.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.5

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

19/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

PERFECT

I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel

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Diese Bewertung wurde für 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite verfasst

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29/09/2014

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding

Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!

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20/09/2014

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Prima beeldscherm voor bij een PC

Prima beeldscherm; goed voor alle dagelijkse toepassingen op de PC. Ik speel geen games, dus daar kan ik niet op beoordelen.

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Haftungsausschlüsse

  1. Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.

  2. Standby/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion

  3. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.