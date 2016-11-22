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Eingestellt
273P3LPHEB/00
Der innovative PowerSensor-Monitor spart Energie und Geld
Der umweltfreundliche, EPEAT Gold-zertifizierte Philips Professional LED-Monitor 273P3 mit intelligentem PowerSensor erkennt die Anwesenheit eines Benutzers und passt den Energieverbrauch entsprechend an. So spart er bis zu 80 % Energiekosten!
P-line
68,6 cm (27")
PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
EPEAT GOLD-zertifizierte Philips Monitore garantieren Gesundheits- und Umweltschutz und sind äußerst energieeffizient. So stellen sie eine geringe Emission der für die Klimaveränderung verantwortlichen Treibhausgase sicher. Das EPEAT-Programm (Electronic Product Environmental Assessment Tool) hilft Kunden beim Bewerten, Vergleichen und Auswählen von Monitoren basierend auf 51 Kriterien, die von der US EPA (US Environmental Protection Agency) unterstützt werden. Die GOLD-Zertifizierung garantiert, dass mind. 30 % gebrauchte Kunstharze verwendet werden, sodass giftige Stoffe und Sondermüll reduziert werden. EPEAT Gold ist nur dort gültig, wo Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie www.epeat.net, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Leechmi
22/11/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sensoren kaum zu sehen
Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
acsp
30/03/2016
Suisse
TV bleibt oft hängen.
Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.
Diese Bewertung wurde für 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Diese Bewertung wurde für 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
EPEAT Gold ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie www.epeat.net, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.