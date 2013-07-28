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Eingestellt
V-Line
22 Zoll (55,9 cm)
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
4.3
von 5
12
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Trucker162
28/07/2013
Österreich
Geniales Produkt mit großartigen Eigenschaften
Man kann dieses Produkt nur weiter empfehlen. Hervorragende Qualität.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226V4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ikarus05
16/07/2013
Österreich
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
Seit ich dieses Produkt besitze, bin ich sehr zufrieden damit. Vorher hatte ich ein Monitor, der mir eine kleine Auflösung angeboten hatte, seit ich aber dieses Produkt habe, kann ich meine PC_Spiele jetzt in 16:9 Auflösung betreiben. Selbst wenn ich im Internet mit meinem alten Monitor war, hatte ich nicht die ganze Bandbreite geseh`n, ich mußte stehts mit der unteren leiste nach recht`s schieben, um die Informationen Rechte seite ablesen konnte. Aber mit diesem Produkt, bin Ich absolut zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226V4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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marcelde
12/09/2013
België
Tres tres bon moniteur
Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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