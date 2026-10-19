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Eingestellt
220V3AB/00
Genießen Sie großartige Bilder
Dieser schicke und schlanke Monitor ist einfach großartig in der Verwendung. Funktionen wie SmartContrast sorgen für satte helle Bilder, und die Stereo-Lautsprecher bieten einen noch umfangreicheren Multimediagenuss. Somit ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet!
V-line
22 Zoll (55,9 cm)
Sie suchen einen LCD-Flachbildschirm mit dem höchsten Kontrast und lebendigen Bildern. Die fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie von Philips kombiniert mit einzigartiger Dimmung und der Technologie zur Erhöhung der Hintergrundbeleuchtung, für lebendige Bilder. SmartContrast erhöht den Kontrast mit exzellentem Schwarzwert und exakter Wiedergabe von dunklen Schattierungen und Farben. Das Ergebnis ist ein helles, naturgetreues Bild mit hohem Kontrast und lebhaften Farben.
Im Display sind Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.
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