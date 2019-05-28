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  • Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design
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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

220B4LPYCB/00

5
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design
Der Philips PowerSensor LED-Monitor verwendet 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.
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mit PowerSensor spart Energie und Geld

Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design

  • B-Line

  • 22 Zoll (55,9 cm)

  • 1.680 x 1.050

LED-Technologie garantiert natürliche Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

PowerSensor spart bis zu 80 % Energie

PowerSensor spart bis zu 80 % Energie

PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.

DisplayPort bietet Audio und Video über ein einziges langes Kabel

DisplayPort ist ein digitaler Anschluss vom PC zum Monitor ohne Konvertierung. Mit höheren Kapazitäten als DVI kann dieser Standard bis zu 15 Meter Kabel und eine Datenübertragung von 10,8 Gbit/s vollständig unterstützen. Mit dieser hohen Leistung ohne Latenz erhalten Sie die schnellsten Bild- und Aktualisierungsraten. Somit ist DisplayPort nicht nur die beste Wahl für die Verwendung im Büro oder zu Hause, sondern auch bestens für anspruchsvolle Spiele und Filme, Videobearbeitung und mehr geeignet. Durch verschiedene Adapter wird zudem umfassende Kompatibilität gewährleistet.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

28/05/2019

Suisse

Suisse

erfüllt vollkommen meinen Ansprüchen

Super Bildschirm! Etwas schwache Lautsprecher. Preis Leistung sehrgut!

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Diese Bewertung wurde für Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

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25/08/2015

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Prima

Graag zou ik hetzelfde scherm een aantal formaten groter hebben

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Diese Bewertung wurde für Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst

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17/04/2014

Italia

Italia

Semplice e funzionale

Il monitor ha un rapporto qualità prezzo imbattibile. Il design è so brio ed elegante adatto a studi ed uffici

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor verfasst

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