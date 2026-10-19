Die umweltfreundlichen Materialien entsprechen internationalen Standards.

Philips ist bestrebt, für seine Monitore nachhaltige und umweltfreundliche Materialien zu verwenden. Alle Kunststoffteile, Gehäuseteile aus Metall sowie das Verpackungsmaterial sind zu 100 % recycelbar. Bei einigen Modellen verwenden wir bis zu 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Wir halten uns außerdem strikt an die RoHS-Normen, um eine wesentliche Reduktion bzw. die Eliminierung von giftigen Stoffen wie Blei zu gewährleisten. Der Quecksilbergehalt in den Monitoren mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung wurde erheblich gesenkt während die Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung bereits vollständig ohne Quecksilber hergestellt werden. Besuchen Sie Philips unter http://www.asimpleswitch.com/global/, um mehr zu erfahren.