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BrillianceLCD-Monitor mit SmartImage

190S1CB/00

Ergonomischer Monitor zur Steigerung der Produktivität

Mit Funktionen wie SmartImage, SmartContrast, SmartControl und TrueVision trägt der energiesparende Monitor 190S1 zur Steigerung Ihrer Produktivität bei.

Alle Vorteile anzeigen

Ergonomischer Monitor zur Steigerung der Produktivität

  • 48 cm (19") breit, S-line

  • Format 16:10

70 mm höhenverstellbar für eine optimale Sitzposition

Der Compact Ergo Fuß ist ein benutzerfreundlicher Philips Monitorstandfuß, der durch seine vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten (schwenkbar, neigbar und höhenverstellbar) ein effizientes Arbeiten ermöglicht.

Die umweltfreundlichen Materialien entsprechen internationalen Standards.

Philips ist bestrebt, für seine Monitore nachhaltige und umweltfreundliche Materialien zu verwenden. Alle Kunststoffteile, Gehäuseteile aus Metall sowie das Verpackungsmaterial sind zu 100 % recycelbar. Bei einigen Modellen verwenden wir bis zu 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Wir halten uns außerdem strikt an die RoHS-Normen, um eine wesentliche Reduktion bzw. die Eliminierung von giftigen Stoffen wie Blei zu gewährleisten. Der Quecksilbergehalt in den Monitoren mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung wurde erheblich gesenkt während die Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung bereits vollständig ohne Quecksilber hergestellt werden. Besuchen Sie Philips unter http://www.asimpleswitch.com/global/, um mehr zu erfahren.

EPEAT Silber garantiert eine geringere Umweltbelastung

EPEAT Silver-zertifizierte Philips Monitore gewährleisten Gesundheits- und Umweltschutz; außerdem sind sie äußerst energieeffizient und stellen so eine geringe Emission der für die Klimaveränderung verantwortlichen Treibhausgase sicher. Das EPEAT-Programm (Electronic Product Environmental Assessment Tool) hilft Kunden beim Bewerten, Vergleichen und Auswählen von Monitoren basierend auf 51 Umweltkriterien, die von der US EPA (US Environmental Protection Agency) unterstützt werden. EPEAT Silver ist nur dort gültig, wo Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie www.epeat.net, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

Technische Daten

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