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LED-Monitor

190EL1SB/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

LED-Monitor: Besserer Kontrast als je zuvor!

Dieser umweltfreundliche LED-Monitor verfügt über ein hervorragendes Kontrastverhältnis von 1.000.000:1. Dank seiner dualen Anschlüsse, der natürlichen Farben, SmartContrast und des Hochglanzdesigns ist der 190EL1 die perfekte Wahl für all Ihre Bedürfnisse.

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LED-Monitor: Besserer Kontrast als je zuvor!

  • 48,3 cm E-line

  • 1440 x 900 HD+

Die Hochglanzausführung fügt sich optimal in Ihre Einrichtung ein

Eine attraktive und elegante Hochglanzausführung, die zu Ihrer Einrichtung passt und Ihren Wohnstil unterstreicht.

Kompatibel mit RoHS-Normen zum Schutz der Umwelt

Displays von Philips werden in Übereinstimmung mit der strengen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) zum Schutz der Umwelt entwickelt und hergestellt.

Geeignet für die Wiedergabe von HD-Inhalten

Ein High Definition-Monitor ist ein Anzeigegerät, das die hervorragende Bildqualität von High Definition-Bildern ausgibt und für HD-Quellen wie HD-Set-Top-Boxen eingerichtet ist. HD-Monitore stehen für eine Bildqualität, die noch besser als die von Progressive Scan ist. Sie unterstützen HDCP und entsprechen den strengen Standards für HD-Bildschirme, die für analoge VGA- und dekomprimierte DVI-Digitalanschlüsse hoch auflösende Bilder und HD-Signale über einen universellen Anschluss verarbeiten. Sie sind in der Lage, die Videosignale 720p- (1.280 x 720p bei 50 und 60 Hz - progressive) und 1.080i- (1.920 x 1.080i bei 50 und 60 Hz - interlaced) darzustellen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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15/05/2012

España

España

Este producto es fantastico

Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 191EL1SB LED Monitor verfasst

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Diese Bewertung wurde für 191EL1SB LED Monitor verfasst

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