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Eingestellt
LED-Monitor: Besserer Kontrast als je zuvor!
Dieser umweltfreundliche LED-Monitor verfügt über ein hervorragendes Kontrastverhältnis von 1.000.000:1. Dank seiner dualen Anschlüsse, der natürlichen Farben, SmartContrast und des Hochglanzdesigns ist der 190EL1 die perfekte Wahl für all Ihre Bedürfnisse.
48,3 cm E-line
1440 x 900 HD+
Eine attraktive und elegante Hochglanzausführung, die zu Ihrer Einrichtung passt und Ihren Wohnstil unterstreicht.
Displays von Philips werden in Übereinstimmung mit der strengen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) zum Schutz der Umwelt entwickelt und hergestellt.
Ein High Definition-Monitor ist ein Anzeigegerät, das die hervorragende Bildqualität von High Definition-Bildern ausgibt und für HD-Quellen wie HD-Set-Top-Boxen eingerichtet ist. HD-Monitore stehen für eine Bildqualität, die noch besser als die von Progressive Scan ist. Sie unterstützen HDCP und entsprechen den strengen Standards für HD-Bildschirme, die für analoge VGA- und dekomprimierte DVI-Digitalanschlüsse hoch auflösende Bilder und HD-Signale über einen universellen Anschluss verarbeiten. Sie sind in der Lage, die Videosignale 720p- (1.280 x 720p bei 50 und 60 Hz - progressive) und 1.080i- (1.920 x 1.080i bei 50 und 60 Hz - interlaced) darzustellen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Kety
15/05/2012
España
Este producto es fantastico
Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 191EL1SB LED Monitor verfasst
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Diese Bewertung wurde für 191EL1SB LED Monitor verfasst