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Eingestellt
12972RVB1
Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
Philips RacingVision Autolampen sind die perfekte Wahl für leidenschaftliche Fahrer. 150 % mehr Helligkeit sorgen für schnellere Reaktionsgeschwindigkeit und somit für ein sichereres, aufregenderes Fahrerlebnis.
Lampentyp: H7
Stückzahl pro Packung: 1
12 V, 55 W
Während der Fahrt in der Nacht benötigen Sie die beste Sicht. Je weiter Sie deutlich sehen können, desto schneller können Sie auf Geschehnisse auf der Straße reagieren. Philips RacingVision Scheinwerferlampen steigern Ihre Sicht dank bis zu 150 % mehr Helligkeit. Erkennen Sie Hindernisse deutlich früher als bei anderen, weniger leistungsstarken Halogenlampen. So genießen Sie eine sicherere, angenehmere Fahrt.
Mit besseren, helleren Lampen fahren Sie einfach besser. Dank optimierter, präziser Glühwendelgeometrie, einer Gasfüllung mit bis zu 13 Bar, präziser Chrombeschichtung und hochwertigem UV-Quarzglas setzen Philips RacingVision Scheinwerferlampen neue Maßstäbe in der Fahrzeugbeleuchtung. Sie wurden speziell für ultimative Leistung und kompromisslose Sicht entwickelt – für ein entspannteres, kontrollierteres und außergewöhnliches Fahrerlebnis.
Sportliche Fahrer erwarten mehr Leistung von Ihrem Auto. Mit bis zu 150 % mehr Helligkeit auf der Straße sorgen die homologierten Philips RacingVision Scheinwerferlampen für mehr Spaß auf und jenseits der Straße.
Auszeichnungen
2.3
von 5
3
Bewertungen
Curby
05/03/2017
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Da ich vorher schon 2 Jahre die xtreme Vision 130 h4 drin hatte war ich doch überrascht über das tatsächlich etwas hellere Licht der racing Vision 150 h4. Also ich kann diese Birnen in Sachen ausleuchtung weiterempfehlen. Was die Haltbarkeit angeht kann ich noch nicht viel sagen. Aber is top Licht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
maDa
03/02/2017
France
Durée de vie nulle
Très bonne éclairage mais durée de vie de l'ordre de 3 mois pour une utilisation du véhicule uniquement le WE.
Diese Bewertung wurde für RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant verfasst
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Luca1541
29/12/2016
Italia
h7 racing
Chi si aspetta che siano il massimo si dovrà ricredere, io le ho provate e non sono granche, luce giallina....se volete il bianco prendete le white vision che costano molto meno,durano di piu e fanno davvero luce bianca
Diese Bewertung wurde für RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto verfasst
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