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Haarentfernung

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  • Philips Lumea IPL 9900 Series
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Philips Lumea IPL 9900 Series
IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI953/02
  • SmartSkin Sensor
  • 3 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Präzision
  • Exklusive, KI-gesteuerte App-Funktionen
  • Mit Kabel und kabellos verwendbar
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  • Philips Lumea IPL Series 9000
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  • Philips Lumea IPL Series 9000
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Philips Lumea IPL Series 9000
IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI958/00
BR1958
BR1958/00
  • SmartSkin Sensor
  • 4 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Bikinizone, Achselhöhlen
  • Lumea IPL App
  • Mit Kabel und kabellos verwendbar
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  • Philips Lumea IPL 7000 Series
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Philips Lumea IPL 7000 Series
IPL-Haarentfernungsgerät

BRI923/00
BR1923
BR1923/00
  • 5 manuell einstellbare Intensitätsstufen
  • 3 Aufsätze: Körper, Gesicht, Bikinizone
  • Lumea IPL App
  • Verwendung mit Kabel
  • Inklusive Korrekturtrimmer (HP6388)
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  • Philips BRI930 - Lumea IPL 7000 Series
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Philips BRI930 - Lumea IPL 7000 Series
IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI930/00
  • Komfort mit SmartSkin Sensoren
  • 5 Intensitätsstufen
  • 1 einzigartiger geschwungener Aufsatz
  • Medizinisch zertifiziert
  • Personalisierung mit der Lumea App
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GZG

  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
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  • Philips Beauty Set 9900
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Philips Beauty Set 9900
Beauty-Set

BRE738/00
  • Nass oder trocken verwendbar
  • Für Gesicht und Körper
  • Beauty-Set für zu Hause
  • 7 Aufsätze insgesamt
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GZG

  • Philips Lady Shaver Series 6000
  • Philips Lady Shaver Series 6000
  • Philips Lady Shaver Series 6000

Philips Lady Shaver Series 6000
Kabelloser Rasierer, nass und trocken

BRL138/00
  • Nass oder trocken verwendbar
  • Für Beine, Körper und Bikinizone
  • + 4 Zubehörteile
  • Laufzeit von bis zu 80 Min.
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  • Philips Lumea IPL 8000 Series
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Philips Lumea IPL 8000 Series
IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI947/00
BR1947
BR1947/00
  • SmartSkin Sensor
  • 4 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Bikinizone, Achselhöhlen
  • Mit SenseIQ-Technologie
  • Verwendung mit Kabel
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GZG

  • Philips Lady Shaver Series 8000
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  • Philips Lady Shaver Series 8000
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  • Philips Lady Shaver Series 8000
  • Philips Lady Shaver Series 8000

Philips Lady Shaver Series 8000
Kabelloser Rasierer, nass und trocken

BRL159/00
  • LED-Licht, flexibler Kopf
  • Für Beine, Körper und Bikinizone
  • + +6 Zubehörteile
  • Laufzeit von bis zu 100 Min.
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  • Philips Lumea IPL 9900 Series
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Philips Lumea IPL 9900 Series
IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI951/01
  • SmartSkin Sensor
  • 4 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Bikinizone, Achselhöhlen
  • Exklusive, KI-gesteuerte App-Funktionen
  • Mit Kabel und kabellos verwendbar
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GZG

  • Philips Epilator Series 8000
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Philips Epilator Series 8000
Kabelloser Epilierer, nass und trocken

BRE708/00
  • Nass oder trocken verwendbar
  • Für Beine und Körper
  • Wirksame Epilation
  • 3 Aufsätze insgesamt
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Philips Epilator Series 8000
Kabelloser Epilierer, nass und trocken

BRE709/00
  • Nass oder trocken verwendbar
  • Für Beine und Körper
  • Wirksame Epilation
  • 5 Aufsätze insgesamt
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Philips BRI984 - Lumea IPL 9000 Series
IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI984/00
  • Komfort mit SmartSkin Sensoren
  • 5 Intensitätsstufen
  • 4 einzigartig geschwungene Aufsätze
  • Medizinisch zertifiziert
  • Personalisiert mit der Lumea App
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