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    • Tschüss Haare. Effizientes Epilieren. Sanfte Pflege. Tschüss Haare. Effizientes Epilieren. Sanfte Pflege. Tschüss Haare. Effizientes Epilieren. Sanfte Pflege.

      Epilator Series 8000 Kabelloser Epilierer, nass und trocken

      BRE708/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Tschüss Haare. Effizientes Epilieren. Sanfte Pflege.

      Unser effizientester Epilierer, Ihre glatteste Haut. Der weltweit erste Epilierer mit ProGuide mit 360° Sichtbarkeit sorgt für effiziente und sanfte Ergebnisse.

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      Epilator Series 8000
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      Epilator Series 8000

      Kabelloser Epilierer, nass und trocken

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      Tschüss Haare. Effizientes Epilieren. Sanfte Pflege.

      Bis zu 4 Wochen lang ohne Haarentfernungsroutine.

      • Nass oder trocken verwendbar
      • Für Beine und Körper
      • Wirksame Epilation
      • 3 Aufsätze insgesamt
      Geschmeidigkeit für bis zu 4 Wochen

      Geschmeidigkeit für bis zu 4 Wochen

      Damit können Sie auf Haarentfernungsroutinen verzichten. Kein Haarwuchs mehr: entfernt dreimal kürzere Haare als Wachs.

      ProGuide. Weniger Schmerzen, mehr Hautkomfort*

      ProGuide. Weniger Schmerzen, mehr Hautkomfort*

      Der weltweit erste Epilierer mit ProGuide und 360°-Sichtbarkeit für effiziente und sanfte Ergebnisse. ProGuide optimiert Ihren 75°-Epilierwinkel für beste Ergebnisse und hält Ihre Haut straff, um mehr Hautkomfort zu bieten. Das 360°-LED-Licht hilft Ihnen, mehr Haare zu erkennen und zu entfernen.

      Effizient und schnell. Beleuchten. Sehen. Erfassen.

      Effizient und schnell. Beleuchten. Sehen. Erfassen.

      Effiziente und schnelle Ergebnisse dank Double Action-Technologie. Erfasst selbst kürzeste Haare mit einer Keramikpinzette. Greift und entfernt auch Haare mit nur 0,5 mm Länge. Kein Druck erforderlich. Einfaches Gleiten. Das integrierte LED-Licht sorgt dafür, dass Sie keine Haare übersehen. In weniger als 6 Minuten sind Sie mit beiden Unterschenkeln fertig.

      100 % wasserabweisend (unter der Dusche verwendbar)

      100 % wasserabweisend (unter der Dusche verwendbar)

      In der Dusche oder über dem Waschbecken – nass oder trocken epilieren – Sie entscheiden, was für Sie praktischer ist. Warmes Wasser entspannt Ihre Haut und macht die Behandlung angenehmer. Der Griff mit rutschfester Strukturierung verbessert die Griffigkeit in der Dusche.

      Mühelos. 60 Min. mit einer Ladung. Kabellos.

      Mühelos. 60 Min. mit einer Ladung. Kabellos.

      Mit einer einzigen Ladung erhalten Sie 60 Minuten Akkulaufzeit. Keine Unterbrechungen. Kein Kabel hält Sie zurück – Sie erreichen mühelos jeden Bereich. Das neue Design verfügt über eine matte Oberfläche und eine rutschfeste Strukturierung für bessere Griffigkeit in der Dusche.

      Einmal kaufen. Jahrelang verwenden**

      Einmal kaufen. Jahrelang verwenden**

      Ein einmaliger Kauf für viele Jahre.

      Technische Daten

      • Zubehör

        Aufbewahrungsetui
        Ja
        Epilieraufsatz
        Ja
        ProGuide
        Ja

      • Leistung

        Batterietyp
        Li-Ionen
        Ladezeit
        3 Stunden
        Schnelles Aufladen
        Ja
        Akkulaufzeit
        60 Minuten

      • Technische Daten

        Stromspannung
        5 V / 1,5 A
        Anzahl der Pinzetten
        32
        USB-A-Kabel
        Ja
        Zupfgeschwindigkeit 1
        64.000 pro Minute
        Zupfgeschwindigkeit 2
        70.400 pro Minute
        Netzadapter
        Nein

      • Eigenschaften

        Geschwindigkeitsstufen
        2
        Kabellos
        Ja

      • Benutzerfreundlichkeit

        Nass oder trocken verwendbar
        Ja
        LED
        Ja

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      • Im Vergleich zu Geräten ohne ProGuide.
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