Der Philips Epilator der Series 9000 ist eine gute Wahl. Ich habe ihn inzwischen in meiner Pflegeroutine integriert. Zum einen ist er vom Design und Farbe ein Hingucker, zum anderen auch in seinen Funktionen gut durchdacht und ein echtes All-in-One Rasur- und Pflegeset. Er ist leicht zu bedienen. Er kommt mit 8 Aufsätzen. Sehr angenehm ist die Peelingbürste, sie ist sanft zur Haut, macht sie glatt und beugt eingewachsene Haare vor. Klasse ist aber das epilieren selbst... Für fast alle Bereiche sind Scherkopf und Kammaufsatz dabei. Er rasiert wirklich gründlich. Dank ProGuide erkennt man alles gut, außerdem strafft er die Haut. Insgesamt ist der Epilierer sehr sanft, schmerzfrei (bei mir) und sorgt lange für wunderbar glatte Haut. Toll ist noch, dass man ihn nass und trocken anwenden kann. Nass rutscht er nicht aus der Hand, ist gut zu greifen. Ein anderes Highlight ist das sehr helle LED-Licht, so wird kein Härchen übersehen. Er hat 2 Geschwindigkeiten (einstellbar durch 1-2x Drücken der an-/ aus-Taste) und er ist kabellos. Praktisch ist ein beiliegender Beutel für unterwegs. Ich möchte schließlich noch 2-3 Mankos erwähnen. Ein flexibler Aufsatz wäre toll gewesen (es ist ja nicht alles eben) und ein richtiger Netzstecker. Leider gibt es ja nur noch USB-A. Und die Ladezeit von ü3 Stunden finde ich etwas lang. Zusammenfassend aber ein tolles Gerät. Daumen hoch!