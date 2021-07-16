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CP0634
Ersatzfolie für Scherkopf
Diese Scherfolie dient als Schutzbarriere zwischen der Haut und den Schneideeinheiten des Rasierers. Für eine gründliche, sichere Rasur und geschmeidig glatte Haut.
BRE709/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE729/00
BRE749/00
BRE718/00
BRL128/00
BRL138/00
BRL149/00
BRL159/00
LadyShaver
Satinelle
SatinShave
LadyShaver Series 6000, 8000
Weiß
Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.